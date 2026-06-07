Osidda e Olzai, quorum raggiunto: Serafino Doneddu e Angelo Loddo i nuovi sindaciLa soglia raggiunta in tempi record in entrambi i paesi
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Quorum raggiunto in tempi record oggi pomeriggio nei Comuni di Osidda e Olzai, entrambi chiamati al voto con una sola lista.
A Osidda, la soglia del 40 per cento è stata superata alle 17.30. Si avvia la riconferma del sindaco uscente Serafino Doneddu, 69 anni, candidato della lista "Impegno per crescere".
A Olzai, il quorum è stato raggiunto alle 18.10 con 262 votanti. Diventerà sindaco Angelo Loddo, 32 anni, esperto legale alla Prefettura di Oristano e candidato con la lista "Olzai 3.0".