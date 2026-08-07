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Cagliari

l’incidente

Cagliari, scooter si schianta contro un autobus in piazza Giovanni XXIII: grave il conducente

Il giovane in codice rosso, sul posto ambulanze e Polizia locale
Roberto Carta
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lavori in corso

Cagliari, il cantiere di via Galvani verso la chiusura

Oggi ultimo giorno di interventi per la riparazione della condotta
Umberto Zedda
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il virus

Cagliari, allarme West Nile: iniziate le disinfestazioni

Centro Antinsetti in azione al cimitero di San Michele, dove è stata riscontrata la positività delle zanzare, veicolo della Febbre del Nilo. «Non risultano contagi negli umani, la prevenzione sta funzionando»
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Davide Carboni
Davide Carboni
inchiesta phantom

Traffico di clandestini, il dirigente della Mobile: «Prima organizzazione con base logistica in Sardegna»

Davide Carboni ai microfoni di Radiolina: «Abbiamo agito rapidamente anche per salvaguardare l’incolumità dei migranti. Il sodalizio era pronto al salto di qualità»
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il virus

Cagliari, zanzare al cimitero di San Michele e all’orto botanico positive al West Nile

La Asl 8: «Ma non si segnalano casi umani». Avviati interventi di prevenzione e disinfestazione
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Comune di Cagliari
Comune di Cagliari
Mobilità

In arrivo a Cagliari il servizio di scooter sharing: 20 mezzi green liberi di circolare anche nelle Ztl

La giunta comunale ha approvato le linee guida per un bando quinquennale sperimentale che porterà in città motocicli elettrici in condivisione a flusso libero
Ennio Neri
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Il salvataggio alla Sella del Diavolo
Il salvataggio alla Sella del Diavolo
L’intervento

Cagliari, notte di paura sul sup: salvati all'alba due ventenni bloccati sugli scogli della Sella del Diavolo

Sono stati sorpresi dal maestrale. Una imponente macchina dei soccorsi ha rintracciato i giovani alle prime luci del giorno
Ennio Neri
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Cagliari

«Un uomo mi ha quasi uccisa. Donne, uniamoci: facciamo rumore»: l’appello di Valentina Pilia

L’insegnante di flamenco era stata bersaglio, a Mulinu Becciu, di un colpo di fucile da parte di un cinquantaduenne respinto che poi si era tolto la vita: ora rompe il silenzio
Enrico Fresu
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trasporti

Stesso aereo, ancora problemi di pressurizzazione e nuovo atterraggio di emergenza: disagi sulla rotta Roma-Cagliari

Piloti costretti a rientrare a Fiumicino per ben due volte in un giorno. Aeroitalia: «Tutto nella massima sicurezza»
Enrico Fresu
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Un volo Aeroitalia (Ansa), nel riquadro l'inversione di rotta (foto Flightradar24)
Un volo Aeroitalia (Ansa), nel riquadro l'inversione di rotta (foto Flightradar24)
l’allarme

Seconda emergenza in un giorno sul volo Aeroitalia: l’aereo diretto a Cagliari rientra di nuovo a Roma

Nel pomeriggio il guasto, una depressurizzazione in cabina. Anche nella notte la rotta viene invertita poco dopo il decollo
Enrico Fresu
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Comune

Cagliari, il pasticcio dei lavori in via Roma: rete del gas “dimenticata”, serve un nuovo cantiere

Intervento previsto anche nel tratto del “giardino” riqualificato. Ed è giallo su una riunione del 2023: il problema era emerso ma si decise di accelerare per non perdere i fondi?
Mauro Madeddu
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sanità

Brotzu senz’aria condizionata: un forno (quasi) tutto l’ospedale, bloccate anche le scale mobili

Il problema emerso martedì sera non è stato risolto: reparti, pazienti e lavoratori al caldo. La Cgil: «L’azienda dia spiegazioni»
Enrico Fresu
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la violenza

Cagliari, ragazzo aggredito a bastonate in strada: è grave

Lite in viale Sant’Avendrace, sull’episodio indaga la polizia
Roberto Carta
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Elisoccorso, salvataggio su una nave da crociera
Elisoccorso, salvataggio su una nave da crociera
Sanità

Dall'incubo in alto mare alla ripresa record: salvato da un ictus in crociera e dimesso dopo 4 giorni al Brotzu

Decisiva la complessa macchina dei soccorsi in elicottero della Guardia Costiera e la perfetta sinergia tra le equipe dell'ospedale di Cagliari
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trasporti

Emergenza sul volo Roma-Cagliari: l’aereo torna a Fiumicino

Depressurizzazione in cabina, preoccupazione per i 106 passeggeri a bordo: il pilota cambia la rotta dopo pochi minuti di crociera e rientra nella Capitale
Enrico Fresu
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GIUSEPPE UNGARI
GIUSEPPE UNGARI
il disservizio

Cagliari, blackout prolungato alla Marina e ristoranti costretti a chiudere: «Danni enormi»

Da ieri sera fino a stamattina gran parte del rione senza energia elettrica: locali chiusi, prenotazioni annullate e merce da buttare
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traffico e disagi

Cagliari, incidente sull’asse mediano: auto semidistrutta e 2 km di coda

Pesanti disagi poco prima della rampa di via Cadello
Francesco Pinna
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i controlli

Gioielli e accessori “griffati” ma contraffatti: maxi-sequestro a Cagliari

Requisiti dalla GdF ventimila articoli taroccati o pericolosi messi in vendita in esercizi commerciali. Tre denunce
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sanità

Salta il sistema di aria condizionata: Brotzu fornace

Rotto uno dei frigoriferi, acqua refrigerata destinata solo a rinfrescare le sale operatorie
Enrico Fresu
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Intervento in via Falzarego a Cagliari (foto Vigili del fuoco)
Intervento in via Falzarego a Cagliari (foto Vigili del fuoco)
l’intervento

Cagliari, crepe in una palazzina di via Falzarego: famiglie evacuate, in corso il sopralluogo

I Vigili del fuoco hanno delimitato l’area, l’allerta dei residenti per lesioni strutturali
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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