comunali 2026
08 giugno 2026 alle 19:55
Curcuris, Raffaele Salvatore Pilloni guiderà il paese anche per i prossimi 5 anniAlle spalle, Massimo Fanari, capolista di “Curcuris 2.0”, con 49 voti
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A Curcuris arriva la conferma per Raffaele Salvatore Pilloni, sindaco uscente, che guidava la lista “Curcuris Comunidadi Unida”.
Pilloni ottiene, infatti, 154 voti (il 75,12% del totale). Alle spalle, Massimo Fanari, capolista di “Curcuris 2.0”, con 49 voti, (il 23,90%).
La terza lista, “Gente Comune per Curcuris”, guidata da Andrea Cocco si ferma solamente a 2 voti (lo 0,98%). Per Pilloni è il secondo mandato alla guida del piccolo paese sul Monte Arci.
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