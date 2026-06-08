A Curcuris arriva la conferma per Raffaele Salvatore Pilloni, sindaco uscente, che guidava la lista “Curcuris Comunidadi Unida”.

Pilloni ottiene, infatti, 154 voti (il 75,12% del totale). Alle spalle, Massimo Fanari, capolista di “Curcuris 2.0”, con 49 voti, (il 23,90%).

La terza lista, “Gente Comune per Curcuris”, guidata da Andrea Cocco si ferma solamente a 2 voti (lo 0,98%). Per Pilloni è il secondo mandato alla guida del piccolo paese sul Monte Arci.

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