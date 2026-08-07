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Gallura

l’inaugurazione

La strada di Monte Pino riapre 13 anni dopo Cleopatra, il taglio del nastro e il ricordo delle vittime

Completati gli interventi del valore di 18 milioni su 5 km di asfalto: Olbia e Tempio ora sono più vicine
Tania Careddu
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Il Tribunale di Tempio (Foto: Archivio L'Unione Sarda)
Il Tribunale di Tempio (Foto: Archivio L'Unione Sarda)
Olbia

Assolto dall’accusa di spaccio, il pr della Costa Smeralda Antonello Corsi valuta di chiedere un risarcimento

Dormiva, ospite, in una casa in cui fu trovato mezzo chilo di cocaina destinato ai vip. Ma lui non c’entrava nulla, ha trascorso un lungo periodo tra carcere e domiciliari
Andrea Busia
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il blitz

Stabilimenti abusivi tra Olbia e Arzachena, restituiti più di mille metri quadrati di spiaggia

Operazione della Guardia Costiera: sequestrati ombrelloni, lettini, tavole, sedie e strutture metalliche amovibili
Viviana Luisa Montaldo
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l’evento

Calici di Stelle torna a Tempio: tredici cantine protagoniste nel Chiostro degli Scolopi

Un’occasione per incontrare direttamente i produttori, approfondire la conoscenza dei vini e scoprire la varietà della produzione gallurese
Claudio Modesto Ronchi
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il progetto

Santa Teresa Gallura rilancia la propria identità: tradizioni, quartieri e memoria al centro

Un percorso pensato per riscoprire le specificità locali e rafforzare il senso di appartenenza
Claudio Modesto Ronchi
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gallura

La Maddalena, il parcheggio di via La Marmora riapre temporaneamente

Concessa una proroga di 90 giorni per completare i lavori
Claudio Modesto Ronchi
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Il fenomeno

Centro per minori non accompagnati, il sindaco di Calangianus: «Episodi gravissimi, intervenga la Prefettura»

Il primo cittadino segnala pericolose situazioni «che minano la quiete pubblica e la sicurezza dei cittadini»
Andrea Busia
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Rifiuti dopo un bivacco a San Simplicio
Rifiuti dopo un bivacco a San Simplicio
degrado

Violenze e aggressioni nel cuore di Olbia: basilica di San Simplicio sotto assedio

La portavoce del comitato dei residenti: «Qui le persone sono costrette a vivere con le inferriate a finestre e porte»
Andrea Busia
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Loiri Porto San Paolo

Blitz a Cala Finanza, Tavolara Bay: «Abbiamo rispettato leggi e sentenze»

La società interviene dopo il sequestro di Villa Joy e prende posizione con una nota
Andrea Busia
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trasporti

Olbia, nuovi voli invernali: debutta Madrid dal Costa Smeralda

C’è il ritorno del collegamento con Bologna e, a Natale, si aggiunge anche Napoli
Tania Careddu
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olbia

Incidente con sei feriti sulla 125, così un poliziotto in vacanza ne ha estratti quattro dalle auto

Riccardo Colangeli, 36 anni, ha assistito in diretta allo schianto frontale avvenuto lo scorso 26 luglio e non ha esitato a intervenire
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Il Comune di Alà dei Sardi (foto Tellini)
Il Comune di Alà dei Sardi (foto Tellini)
amministrazione trasparente

Alà dei Sardi, a "Sa Domo Ezza" nasce il Centro turistico multimediale

Approvato dal Comune il progetto da 450 mila euro
Ennio Neri
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il provvedimento

«Liti, aggressioni e coltellate»: chiuso un locale di Arzachena

La Polizia ha sospeso la licenza al gestore dopo aver riscontrato un «concreto e attuale pericolo per l’ordine pubblico»
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la vicenda

La Maddalena, i genitori contro la classe da 30 studenti: «Sovraffollata»

Le famiglie chiedono lo sdoppiamento: «Didattica e inclusione a rischio»
Claudio Modesto Ronchi
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le indagini

Tentato omicidio a Olbia: il 23enne arrestato trasferito in carcere

Si tratta di un 23enne sudanese, accusato di aver accoltellato un 38enne nordafricano durante una lite
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Cala finanza

Sequestro di Villa Joy, per la Procura Zes Unica illegitima

Sotto la lente dei pm il cambio di destinazione che non sarebbe possibile perché l’immobile è stato oggetto di un condono edilizio
Andrea Busia
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l’incidente

Berchidda, van fuori controllo sfonda una ringhiera e precipita sulla strada sottostante

Tragedia sfiorata: in quel momento non stava passando nessuno
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Voci nel Golfo
Voci nel Golfo
Musica

Giovani talenti a Golfo Aranci, "Voci nel Golfo" chiude con successo

Grande partecipazione per la prima edizione del festival inserito nel format "Andiamo a Sanremo"
Viviana Luisa Montaldo
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il riconoscimento

La Maddalena, due vite salvate in mare: encomio civile ad Agostino Spanu

Nella motivazione firmata dal sindaco Fabio Lai viene indicato come esempio di «elevato senso del dovere, straordinaria professionalità e autentico spirito di solidarietà»
Claudio Modesto Ronchi
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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