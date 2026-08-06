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Andrea Manunza

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La Statale 125 Var, la Sardegna, lo Stato

Un tracciato con sole due corsie, lunghe curve e tante gallerie, in cui è vietato sorpassare, mal disegnato e pieno di pericoli
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La Fifa, i Mondiali e il senso del ridicolo

Il presidente della Federazione parla di «più grande» competizione «della storia» rasentando il grottesco. La Coppa è stata trasformata in uno spettacolo indegno.
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Risorse naturali e fine del mondo

Prosegue la scalata dell’Uomo verso l’abisso. La capacità della Terra di ripristinare le proprie risorse quest’anno terminerà il 30 luglio, mentre l’Italia ha esaurito le proprie il 3 maggio.
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La Provinciale 15, la strada invisibile

Il carico di auto sulla striscia di asfalto a due corsie tra Settimo San Pietro e la Statale 554 aumenta mese dopo mese rivelandosi inadeguata. Ma nessuno interviene
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Il tesoro nascosto nelle valigie all’asta

Prende sempre più spazio l’abitudine di mettere in vendita i trolley, le borse e egli oggetti dimenticati a bordo degli aerei, o smarriti nei transiti, che non tornano al legittimo proprietario. Ma a Cagliari ancora questo sistema non esiste.
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Ufo, paranoie, fandonie e sogni

A cadenza regolare torna alla ribalta la possibilità che esseri extraterrestri abbiano visitato la Terra, siano stati catturati, abbiano stretto accordi con i potenti del pianeta e si siano mescolati a noi. Una manna per i complottisti.
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L’anno zero del calcio e di un sistema arrogante

La terza eliminazione di fila dell’Italia dalle qualificazioni ai Mondiali è solo il risultato di una totale incapacità di programmazione e di una auto referenzialità che riguarda la gran parte dei protagonisti: giocatori, allenatori, dirigenti di club e federazioni.
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La Luna, il romanticismo e la geopolitica

Dopo anni di stasi stanotte, salvo imprevisti, partirà la prima missione con a bordo quattro astronauti verso il nostro satellite. L’obiettivo è preparare il futuro sbarco, previsto nel 2028, utile a realizzare una base stabile. Ma non è solo sete di conoscenza a spingere Usa e alleati all’impresa: c’è anche la volontà di non farsi superare dalla Cina
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Voli meno cari per tutti? Non proprio

Il fenomeno low cost ha aperto i cieli anche a chi in passato non poteva permettersi spese eccessive per viaggi all’estero, ma oggi i guadagni per le compagnie aeree arrivano dalle voci accessorie: cibo, bevande, accesso prioritario, scelta dei posti
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Bagagli smarriti: la compagnia ora paga

A quanti viaggiatori è capitato di non trovare la propria valigia all’arrivo? Se prima era complicato ottenere un risarcimento dalla compagnia aerea, adesso una sentenza della Cassazione sezione civile mette un punto fermo a favore delle vittime.
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Via Marconi a Sinnai e i parcheggi “come pare a me”

In questa strada lunga poco più di 600 metri l’asfalto è in condizioni pessime e le auto sbucano dagli incroci spesso senza dare un’adeguata precedenza
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L’asfalto è nuovo? Buchiamolo

Lavori, lavori e ancora lavori: le strade di Cagliari e dei centri dell’Hinterland sono spesso in condizioni pessime per gli scavi di società varie che procedono nella posa di sotto servizi rattoppando poi alla bell’e meglio
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L’inadeguatezza di chi consegna gli acquisti online

Sotto le feste aumentano le compere su internet e dunque le spedizioni tramite corrieri: che molto spesso si rivelano del tutto inadeguati al compito
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Una vecchia signora con le scarpe tutte rotte

La Befana tra mito, leggenda e tradizione. Verità o fantasia?
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Stare in fila sulla 554, che male c’è?

La Statale circumnaviga Quartu, Quartucciu, Selargius, Monserrato e Cagliari: una delle arterie più importanti del sud dell’Isola ma la politica non se ne occupa
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Zuncheddu assolto ma con dubbi: «Sentenza deludente»

Intanto la Procura capitolina chiude l’inchiesta per falsa testimonianza a carico di un poliziotto, della moglie del superstite e di un testimone.
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Automobilisti incoscienti e strade indecenti

Gli incidenti mortali si ripetono con frequenza allarmante. La responsabilità principale è dei conducenti, ma quanto può incidere in certe disgrazie la condizione (pessima) delle carreggiate nell’Isola?
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«Beniamino Zuncheddu è innocente. Forse»

Nelle motivazioni della sentenza nel processo di revisione a Roma sul triplice delitto del gennaio 1991 la Corte d’appello spiega perché a suo dire restano molti dubbi sull’estraneità del pastore di Burcei a quell’episodio. E il collegio non manca di criticare il superstite, il poliziotto che fece le indagini e anche la stampa
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La Serie A in Australia e il diritto di critica

A febbraio del 2026 Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia, per l’indisponibilità di San Siro: splendida idea della Lega di Serie A. Cosa sono in fondo 14mila chilometri da percorrere in 24 ore pur di promuovere il nostro campionato dall’altra parte del mondo?
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Un’isola di pace in mezzo all’oceano

Nel 1986 l’Islanda ospitò un vertice tra i presidenti delle due superpotenze Usa e Urss in piena guerra fredda, quando il mondo intero più volte negli anni aveva temuto potesse scoppiare una guerra nucleare. Rapporti tesi e nessuna fiducia tra i blocchi occidentale e orientale, eppure era più semplice vedersi e trovare un’intesa. Contrariamente a oggi.
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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