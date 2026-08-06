Andrea Manunza

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Nel 1986 l’Islanda ospitò un vertice tra i presidenti delle due superpotenze Usa e Urss in piena guerra fredda, quando il mondo intero più volte negli anni aveva temuto potesse scoppiare una guerra nucleare. Rapporti tesi e nessuna fiducia tra i blocchi occidentale e orientale, eppure era più semplice vedersi e trovare un’intesa. Contrariamente a oggi.