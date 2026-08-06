Andrea Manunza

Prende sempre più spazio l’abitudine di mettere in vendita i trolley, le borse e egli oggetti dimenticati a bordo degli aerei, o smarriti nei transiti, che non tornano al legittimo proprietario. Ma a Cagliari ancora questo sistema non esiste.
A cadenza regolare torna alla ribalta la possibilità che esseri extraterrestri abbiano visitato la Terra, siano stati catturati, abbiano stretto accordi con i potenti del pianeta e si siano mescolati a noi. Una manna per i complottisti.
La terza eliminazione di fila dell’Italia dalle qualificazioni ai Mondiali è solo il risultato di una totale incapacità di programmazione e di una auto referenzialità che riguarda la gran parte dei protagonisti: giocatori, allenatori, dirigenti di club e federazioni.
Dopo anni di stasi stanotte, salvo imprevisti, partirà la prima missione con a bordo quattro astronauti verso il nostro satellite. L’obiettivo è preparare il futuro sbarco, previsto nel 2028, utile a realizzare una base stabile. Ma non è solo sete di conoscenza a spingere Usa e alleati all’impresa: c’è anche la volontà di non farsi superare dalla Cina
Il fenomeno low cost ha aperto i cieli anche a chi in passato non poteva permettersi spese eccessive per viaggi all’estero, ma oggi i guadagni per le compagnie aeree arrivano dalle voci accessorie: cibo, bevande, accesso prioritario, scelta dei posti
A quanti viaggiatori è capitato di non trovare la propria valigia all’arrivo? Se prima era complicato ottenere un risarcimento dalla compagnia aerea, adesso una sentenza della Cassazione sezione civile mette un punto fermo a favore delle vittime.
Lavori, lavori e ancora lavori: le strade di Cagliari e dei centri dell’Hinterland sono spesso in condizioni pessime per gli scavi di società varie che procedono nella posa di sotto servizi rattoppando poi alla bell’e meglio
Gli incidenti mortali si ripetono con frequenza allarmante. La responsabilità principale è dei conducenti, ma quanto può incidere in certe disgrazie la condizione (pessima) delle carreggiate nell’Isola?
Nelle motivazioni della sentenza nel processo di revisione a Roma sul triplice delitto del gennaio 1991 la Corte d’appello spiega perché a suo dire restano molti dubbi sull’estraneità del pastore di Burcei a quell’episodio. E il collegio non manca di criticare il superstite, il poliziotto che fece le indagini e anche la stampa
A febbraio del 2026 Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia, per l’indisponibilità di San Siro: splendida idea della Lega di Serie A. Cosa sono in fondo 14mila chilometri da percorrere in 24 ore pur di promuovere il nostro campionato dall’altra parte del mondo?
Nel 1986 l’Islanda ospitò un vertice tra i presidenti delle due superpotenze Usa e Urss in piena guerra fredda, quando il mondo intero più volte negli anni aveva temuto potesse scoppiare una guerra nucleare. Rapporti tesi e nessuna fiducia tra i blocchi occidentale e orientale, eppure era più semplice vedersi e trovare un’intesa. Contrariamente a oggi.