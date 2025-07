Nel mondo dell’alimentazione e della nutrizione, uno dei miti più radicati è quello che ci suggerisce di non mangiare dopo una certa ora, in particolare dopo le 18:00. Questo consiglio, largamente diffuso, sembra avere una logica semplice: se non mangiamo di sera, evitiamo di accumulare calorie inutili che il corpo non avrà modo di bruciare durante la notte. Ma quanto c'è di vero in questa affermazione? La verità fondamentale che spesso viene trascurata è che la salute ed il peso ideale dipendono principalmente dalla qualità e dalla quantità del cibo assunta nell’intera giornata. In sintesi, l’effetto netto di una cena consumata alle 18 rispetto ad una consumata alle 20 dipenderà in larga misura, in entrambi i casi, da quello che abbiamo fatto prima sia in termini di consumo alimentare che di attività fisica. Dal punto di vista ormonale, inoltre, la produzione di leptina, l’ormone della sazietà e la grelina, ormone della fame, sono agevolati dal mangiare pasti regolari durante la giornata, incluso la sera.

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

