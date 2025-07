Tanti auguri a Sofia Vergara. L’attrice e produttrice televisiva, originaria della Colombia ma da anni naturalizzata Usa, ha spento il 10 luglio 53 candeline sulla torta. E per la festa ha scelto una location speciale: la Sardegna.

La star – nota per diversi film e serie tv di successo, come “Modern Family” e “Griselda” – ha deciso di unire le vacanze nell’Isola alle celebrazioni per il suo compleanno, documentando tutto sui social, a beneficio dei suoi oltre 35 milioni di follower.

Le foto e i video postati la mostrano sorridente, in posa davanti a una splendida torta e a numerosi mazzi di fiori oppure insieme a familiari ed amici intenta a festeggiare e a scoprire le bellezze della Sardegna.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata