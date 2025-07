Estate, profumo di mare, caldo (troppo ma non così tanto da scoraggiare il desiderio sessuale), giornate più lunghe, sorrisi lunghi e bollicine: la voglia di evasione dalla routine di coppia registra in Sardegna picchi altissimi. Risultato: a 35 gradi all’ombra, a Cagliari (e Sassari) è tutto un chattare sui social alla ricerca di avventure. Non è un pettegolezzo raccolto in un salone di parruccheria.

Lo dice (anche) Ashley Madison, una piattaforma di incontri fuori dal matrimonio che conta oltre 85 milioni di iscritti in tutto il mondo che ha stilato la classifica delle città dove le corna sono un “virus” diffuso. “È interessante notare come l’aumento di città come Sassari e l’ingresso di province come Cagliari, indichino un fenomeno che si sta progressivamente estendendo su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo aree del Centro e del Sud tradizionalmente considerate più legate a schemi culturali tradizionali”, spiega la dottoressa Marta Giuliani, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa clinica e socia fondatrice della società italiana di sessuologia e psicologia. “Il decadimento dei vecchi tabù e una crescente consapevolezza individuale stanno contribuendo a ridefinire il concetto di relazione, rendendolo più fluido e personalizzato”. Anche la mobilità continua a giocare un ruolo chiave: “Province un tempo marginali stanno diventando crocevia di esperienze, culture e stili di vita differenti, favorendo un clima di maggiore sperimentazione.

Cagliari, con i suoi vicoli di Castello e Marina e i tramonti infuocati, dove i tradimenti sono sempre più diffusi, contribuisce a confermare la Sardegna come una delle regioni più infedeli dell’estate 2025. Incontri nei b&b (specie durante la pausa pranzo) o in macchina a rivangare i tempi della giovinezza. Sesso off limits invece nel proprio appartamento, o quello dell’amante dell’estate. “Il ranking di quest’anno presenta nuove sorprese, infatti sono tante le città che hanno scalato la classifica e altrettante le new entry”, commenta Christoph Kraemer, managing director di Ashley Madison per l’Europa. “Un trend che si riconferma è quello del Sud, che lo scorso anno era entrato timidamente in classifica con alcune città negli ultimi posti e che quest’anno prende prepotentemente posizione anche con un’inaspettata Sassari al 2° posto”, aggiunge.

Dunque, sarà un fatto legato agli ormoni del piacere e alla serotonina o sarà quel crescente senso di insoddisfazione che raccontano molte coppie. Sta di fatto che quel vecchio detto “Agosto, moglie mia non ti conosco” così vecchio non è. E siamo solo all’inizio di luglio.

