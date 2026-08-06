Mauro Madeddu

Solo due successi, nel 1930 e nel 1950 (storico contro il Brasile). Eppure sulla maglia dell’Uruguay spiccano quattro stelle dorate. Come Italia e Germania, che di mondiali, però, ne hanno vinto davvero quattro
Le pause sono obbligatorie, durano tre minuti, a metà del primo e secondo tempo. Le partite così si giocano in quattro tempi, come nel basket. Una scelta della Fifa che piace alle tv, che vendono spazi pubblicitari deli sponsor
Un mese fa, a Monte Urpinu, giocava (e vinceva il torneo contro Hurkacz) da numero 107 del mondo: ora è 34 Atp e se batte Cobolli e conquista la finale a Parigi arriva a ridosso dei top 24, suo best ranking
Torna l'ora legale e il dibattito tra favoreli e contrari. Studi e modelli mostrano come mantenerla definitivamente avrebbe moltissimi benefici. Per l’Italia, che spinge per l’ora legale tutto l’anno, il 2026 potrebbe essere quello “buono”