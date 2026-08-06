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Mauro Madeddu

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Renoir, a Parigi il miracolo della vita dipinta

In occasione del 40esimo anniversario, il Musée d'Orsay ha celebrato uno dei più grandi pittori dell'Impressionismo
Mauro Madeddu
Cagliari

Stadio di Cagliari, è la settimana della verità: l’ultima parola spetta al Consiglio

Arriva la delibera sul pubblico interesse, l’assessore Macciotta: «Ormai ci siamo». Farris (CiviCa 2024): «Restano le criticità»
Mauro Madeddu
Panchine con vista cantiere in via Roma (foto L'Unione Sarda)
Panchine con vista cantiere in via Roma (foto L'Unione Sarda)
Cagliari

Cagliari, primi test per la metro a San Saturnino. Ma l’apertura resta un mistero

Ennesimo rinvio per l’inaugurazione della fermata pronta da due anni
Mauro Madeddu
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In aria per 22 ore, ecco il volo più lungo di sempre: ma attenti al peso

Il volo della Qantas coprirà da Londra a Sydney oltre 16mila chilometri. Le vendite dei biglietti partiranno a febbraio 2027. Debutto a ottobre
Mauro Madeddu
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Il mistero dell’Uruguay: 4 stelle sulla maglia ma la Celeste ha vinto solo 2 mondiali

Solo due successi, nel 1930 e nel 1950 (storico contro il Brasile). Eppure sulla maglia dell’Uruguay spiccano quattro stelle dorate. Come Italia e Germania, che di mondiali, però, ne hanno vinto davvero quattro
Mauro Madeddu
L'Unione Sarda.it

Cagliari, taxi introvabili in aeroporto: notti da incubo per i turisti

Lunghe file e attese interminabili. Gli autisti: «Non possiamo sostituirci al trasporto pubblico»
Mauro Madeddu
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La Nazionale sceglie il suo futuro: Mancini o Conte. Ma la suggestione più bella è Ranieri

La Nazionale italiana a un bivio. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali americani la scelta del prossimo commissario tecnico assume un valore fondamentale
Mauro Madeddu
Cagliari

Supertecnologica ala di sei piani, 18 sale operatorie e nuovo pronto soccorso: sì al maxi-progetto al Brotzu

In giornata il voto del Consiglio sull’aumento delle volumetrie. L’assessore all’Urbanistica: «Intervento atteso da anni»
Mauro Madeddu
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Le partite di calcio come quelle (in 4 tempi) di basket: il “cooling break è fatto solo per le tv”

Le pause sono obbligatorie, durano tre minuti, a metà del primo e secondo tempo. Le partite così si giocano in quattro tempi, come nel basket. Una scelta della Fifa che piace alle tv, che vendono spazi pubblicitari deli sponsor
Mauro Madeddu
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Se la bellezza (a tutti i costi) diventa una sfida

Si chiama “looksmaxxing”: il successo sociale, sentimentale e persino professionale dipende in larga misura dall’aspetto fisico
Mauro Madeddu
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La favola di Arnaldi: dalla rinascita di Cagliari al Roland Garros

Un mese fa, a Monte Urpinu, giocava (e vinceva il torneo contro Hurkacz) da numero 107 del mondo: ora è 34 Atp e se batte Cobolli e conquista la finale a Parigi arriva a ridosso dei top 24, suo best ranking
Mauro Madeddu
La cerimonia a Palazzo Bacaredda (foto Madeddu)
La cerimonia a Palazzo Bacaredda (foto Madeddu)
Cagliari

Ranieri cittadino onorario di Cagliari: «Felice di essere considerato uno di voi»

Il sindaco Zedda ha consegnato all’ex tecnico rossoblù la pergamena ufficiale: «Un legame che va oltre il calcio»
Mauro Madeddu
Cagliari

«Piazza del Carmine, non Piazza del crimine»: duecento firme in meno di due ore al gazebo del partito di Vannacci

Dieci i punti alla base della petizione lanciata a Cagliari, in testa il ripristino del divieto di bivacco e il rafforzamento della sicurezza urbana
Mauro Madeddu
La statua di Sant'Efisio
La statua di Sant'Efisio
Cagliari

Dermatite bovina: per Sant’Efisio niente buoi. Il santo portato a spalla, poi in furgoncino fino a Nora

Ufficiale il piano B dell’Arciconfraternita del Gonfalone a causa dell’allarme per i nuovi focolai del virus. Previsto anche un tratto sul cabinato trasparente già usato durante l’emergenza Covid
Mauro Madeddu
Provincia di Cagliari

Poetto, dopo la folla in spiaggia resta un tappeto di rifiuti. I titolari dei chioschi: «E i bagni sono sempre chiusi»

A nulla è servita l’installazione di cestini per deporre carta, plastica e bottiglie varie
Mauro Madeddu
Cagliari

Dermatite nodulare, allarme anche per la festa di Sant’Efisio: buoi a rischio

Dubbi sulla presenza delle tracas e del giogo che traina il simulacro del Martire Guerriero
Mauro Madeddu
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Beverly Hills 90210, il ritorno dei ragazzi che hanno cambiato la televisione

Dal 3 aprile su Sky è tornata la serie tv capostipite di tutti i teen drama
Mauro Madeddu
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Panta Rei Sardegna: da vent’anni un’opportunità per i più fragili

La cooperativa sociale festeggia i venti anni di attività, consolidando la rete del welfare culturale a Cagliari
Mauro Madeddu
Cagliari

Il Cagliari alza la posta, stadio a rischio. E il primo aprile arriva la Uefa per Euro ‘32

Sul canone di concessione non c’è margine di trattativa: lite a distanza con il Comune ma il piano economico è pronto
Mauro Madeddu
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Torna l’ora legale: le lancette avanti di un’ora (ri)accendono il dibattito politico

Torna l'ora legale e il dibattito tra favoreli e contrari. Studi e modelli mostrano come mantenerla definitivamente avrebbe moltissimi benefici. Per l’Italia, che spinge per l’ora legale tutto l’anno, il 2026 potrebbe essere quello “buono”
Mauro Madeddu
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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