In media più di un appuntamento al giorno per le notti estive che non finiscono mai. La stagione dei festival in Gallura è già iniziata con un cartellone di proposte per tutti i gusti che vede il clou a luglio e agosto tra rassegne storiche e consolidate e i numerosi appuntamenti dei comuni costieri. Le associazioni culturali giocano anche la carta dell’ambiente e della scoperta – insieme all’arte – delle tante bellezze oltre il mare. Lo fanno da sempre Time in Jazz e Una Notte in Italia, decani dei festival galluresi. Ma c’è anche il divertimento puro, dal Red Valley alle proposte pop di Olbia, Golfo Aranci, Porto Cervo. Si parte con l’omaggio a Fabrizio De André (in realtà citato in vari appuntamenti) e si finisce a settembre con Isole che parlano, la rassegna più sperimentale curata da Paolo e Nanni Angeli che ancora non ha definito il calendario. E quest’anno Paolo Fresu ha annunciato due giorni supplementari per Time in Jazz il 5 e il 6 settembre.

FABER FESTIVAL

A Tempio dall’11 al 13 luglio una manifestazione che è quasi un pellegrinaggio nei luoghi che Fabrizio De Andrè scelse per vivere e lavorare: il Faber Festival, a cura dell'associazione culturale Iskeliu con la direzione artistica di Sandro Fresi. Tra gli appuntamenti più attesi il concerto evento in programma venerdì 11 luglio alle 22 in Piazza Gallura, con il gruppo Zirichiltaggia e la partecipazione straordinaria di Ellade Bandini, storico batterista del cantautore. Sabato 12 luglio alle 18.30 nella piazza Faber, sarà la volta di Dori Ghezzi, all'ombra delle vele di Renzo Piano, che si racconterà e racconterà il suo compagno di vita in un dialogo con lo scrittore Flavio Soriga. A seguire alle 20, la performance di Gavino Loche, chitarrista sardo tra i maggiori esponenti del contemporary fingerpicking che scalderà l'atmosfera prima del concerto di Frida Bollani Magoni in programma alle 22 in Piazza San Pietro. Il festival vedrà poi il ritorno poetico di Paolo Angeli, con il suo Lema Tour nel cuore del Monte Limbara, a Vallicciola, domenica 13 luglio alle 16.30.

UNA NOTTE IN ITALIA: TAVOLARA

La trentacinquesima edizione del Festival realizzato dall’associazione Argonauti dopo due succose anteprime, torna tra il 15 e il 18 luglio tra San Teodoro, Porto San Paolo e l’isola di Tavolara. Si comincia il 15 all’Oasi naturalistica La Peschiera di San Teodoro con “Arsa”, film dei Masbedo, il giorno dopo, sempre a La Peschiera, le proiezioni del cortometraggio “Figures in Thread”, promosso dalla produttrice creativa Francesca Broglia e dal suo studio Voltura Sardinia, e “La storia del Frank e della Nina”, di Paola Randi. Il 17 luglio il festival si sposterà a Porto San Paolo per una doppia proiezione: apre “Duse. The greatest”, diretto da Sonia Bergamasco, a seguire “Sonallus” del cagliaritano Mannoni. Le ultime tre serate si svolgeranno sull’isola di Tavolara, dove verranno proposti “Il tempo che ci vuole” della regista figlia d’arte Francesca Comencini venerdì 18 e “Il nibbio” di Alessandro Tonda sabato 19. Il sipario del Festival di Tavolara calerà su “La guerra di Cesare” di Sergio Scavio il 20 luglio: nel cast l’attore sassarese Gazale, atteso alla proiezione. Tra gli ospiti annunciati Sonia Bergamasco col marito e collega Fabrizio Gifuni e Claudio Santamaria. Madrina dell’evento l’attrice romana Dharma Mangia Woods, conduce le serate Neri Marcorè.

Un'immagine del Cinema Tavolara (foto concessa)

TIME IN JAZZ: BERCHIDDA E OLTRE

Un inno alla gioia e alla bellezza in tempi difficili il tema di Time in Jazz di quest’anno “What a Wonderful World”. Il festival di scena dall’8 al 16 agosto in varie località del nord Sardegna ha epicentro Berchidda per i concerti di piazza del Popolo dall’11 al 15. Esordio con Stefano Bollani versione Danish Trio l’11, quindi Enrico Rava (Fearless Five) il 12, Danilo Rea (piano solo) e Trentemøller il 13, e il 14 il padrone di casa Fresu con Richard Galliano e Jan Lundgren e “Mare Nostrum”. Gran finale a Ferragosto con Svaneborg Kardyb, a seguire Les Amazones d’Afrique. L’ormai tradizionale appendice il 16 alla Peschiera di San Teodoro con Fresu e il Devil Quartet. Ma Time in Jazz toccherà Alà dei Sardi, Arzachena, Banari, Bortigiadas, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Oschiri, Ozieri, Porto Rotondo, Posada, San Teodoro, Sant’Antonio di Gallura, Tempio Pausania e Viddalba. Tra i tanti appuntamenti Nick The Nightfly l’8 agosto a Puntaldìa (San Teodoro) e Paola Turci il 9 a L’Agnata (Tempio Pausania) per il concerto dedicato a Fabrizio De André, Ettore Fioravanti con “Opus Magnum Quartet” a Posada, Ivan Segreto con “La biddizza è suvrana” a Bortigiadas, Pietro Lussu e Felice Montervino con “Un anno sull’Altipiano. In guerra qualche volta abbiamo anche cantato” a Oschiri il 13. Tanti gli eventi collaterali, che sarebbero già un festival a parte, dalla sezione dedicata ai bambini, all’arte, alla fotografia e alla letteratura. Ci saranno Carofiglio, Bergonzoni e Nicola Muscas col libro dedicato a Gigi Riva. Dedicato ad Armstrong e al suo wonderful world il libro “Un Lampo a due dita” del musicologo Stefano Zenni, che dialogherà sul leggendario trombettista con Fresu.

Paolo Fresu alla Peschiera di San Teodoro (Foto Time in jazz)

RED VALLEY

Cartellone da record per i dieci anni del Red Valley festival a Olbia (dove è approdato quattro anni fa). Dal 13 al 16 agosto, la Olbia Arena sarà nuovamente teatro di un incrocio di stili, tra nomi internazionali di primo piano e il meglio della scena nazionale, molti ormai ospiti fissi del festival olbiese che lo scorso anno ha toccato i 118 mila spettatori. Si apre il 13 con Max Pezzali, Fedez, Tommy Cash, Rocco Hunt, Sarah Toscano e Settembre, si prosegue alla vigilia di Ferragosto con Alan Walker, Sfera Ebbasta, Morad, Paky, Ghali e Tony Effe e Shiva, per il 15 Anna, Lazza, Steve Aoki, Artie 5ive, Tony Boy, Faneto, Melons e Rrari Dal Tacco, si conclude il 16 Guè, Irama, Nerissima Serpe, Papa V, Fritu e l’immancabile Salmo che porta nella sua città l’ultimo lavoro. Cancelli aperti dalle 18 e musica fino alle 5 del mattino.

PREMIO MARIO CERVO

Per una full immersion nella discografia sarda, il posto giusto è la serata del premio discografico Mario Cervo in programma il 16 luglio alle 21 al Parco Mario Cervo di Olbia. Sul palco la cinquina dei premiati, la voce raffinata della cantautrice ed interprete Sofia Murgia per l’album pop “Anima Viola”, la band ittirese Niera per le sonorità del disco rock in logudorese “Andalos Noas”, il progetto musicale di Irene Salis e Stefano Casti “Syncopated City”per l’omonimo disco e infine due attesi ritorni sulla scena discografica: il violoncellista Gianluca Pischedda con “Vagabond”, che suonerà accompagnato da Emanuele Contis al sax, Stefano Colombelli al basso e Antonio Pinna alle percussioni, e il polistrumentista Simone Soro con “Ispirale”. Il premio “Disco storico” di questa edizione va a “Su lamentu de su pastore”. Uscito nel 1975, e pubblicato da Aedo, il lavoro fu il primo lp del Coro di Orgosolo Gruppo Rubanu costituitosi nel 1969.

DANZA A OLBIA

Dieci stelle internazionali, tra cui spicca Polina Semionova, étoile dello Staatsballett di Berlino illumineranno La Nuit des Étoiles, il 26 luglio alle 21,30 in piazza Crispi a Olbia. Accanto a Polina Semionova ci saranno danzatori provenienti dai più importanti teatri e compagnie del mondo, tra cui il Royal Ballet di Londra, il Dutch National Ballet di Amsterdam, l'Opera Națională di Bucarest, il Teatro alla Scala di Milano e il National Ballet di Budapest. Il galà, per la direzione artistica di Mavi Careddu, sarà preceduto dalla XXVI edizione della Vetrina Coreografica di Danza in programma dal 18 al 20 luglio, sempre a Olbia.

COSTA SMERALDA IN MUSICA

Ricco e pop il programma di Porto Cervo. Uno degli appuntamenti più attesi sarà l’esibizione dal vivo di Irene Grandi, lunedì 21 luglio, nella piazzetta. Sarà invece Ermal Meta, cantautore, compositore e polistrumentista, il protagonista del concerto che si terrà giovedì 31 luglio. Francesco Gabbani si esibirà venerdì 8 agosto nel campo sportivo comunale di Abbiadori, mentre mercoledì 20 agosto, sempre in Piazzetta a Porto Cervo, sarà la volta di Michele Zarrillo. Lunedì 25 agosto si chiude – per la parte concerti – con i Neri Per Caso.

PORTO ROTONDO

Diversi appuntamenti interessanti anche per “Porto Rotondo Life 2025”, cartellone degli eventi che animano l’estate del borgo turistico olbiese. Il 18 luglio il live di Antonella Ruggiero in un concerto tra musica sacra e sonorità popolari in piazza San Marco. Il 31 luglio la serata Blues for Pino: a suonare gli storici musicisti che hanno accompagnato la carriera dell'artista napoletano e il primo agosto la PFM che a Porto Rotondo omaggia la collaborazione con Fabrizio De André, suonando il repertorio dello storico tour insieme del 1979 . L’8 agosto tappa di Time in jazz con Simona Molinari in un itinerario musicale che abbraccia arrangiamenti originali e grandi classici.

POP E RAP A OLBIA, GOLFO ARANCI E LA MADDALENA

A luglio Rds summer festival fa tappa nel centro di Olbia con Coma Cose l’11 luglio e i Negramaro il 12, sul palco Anna Pettinelli e Filippo Ferraro. Golfo Aranci, dopo l’apertura col botto del 105 festival, per la musica ha ancora due proposte: J-Ax il 9 agosto e Clementino il 23. A La Maddalena il 13 luglio Fred De Palma, il 3 agosto Mimì, la diciassettenne brianzola, vincitrice di X Factor 2024 mentre il 9 sarà la volta di Tormento, il 30 sulo palco Fabio Rovazzi.

CULTURA AD ARZACHENA

Nel cartellone della capitale della Costa Smeralda diversi appuntamenti culturali. Nicola Piovani il 28 luglio e Giancarlo Giannini il 4 agosto per il festival Bernardo De Muro. DayKoda il 10 agosto nel sito di Li Conchi per Time in jazz, il festival Cartoline sonore al nuraghe Albucciu il 26 luglio con il concerto di Lambert e Mattia Vlad Morleo, l’anteprima di Isole che parlano alle tombe dei giganti di Coddu Ecchju il 6 settembre.

