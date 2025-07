Le zanzare a Cagliari hanno aumentato il livello di prolificità. Un attacco senza precedenti di questi insetti che fa registrare un’evoluzione della specie nella lotta tra la nuova arrivata “zanzara tigre” e la nostra piccola ma molesta “culex pipiens” che ha cambiato le abitudini di attacco e ora, come la rivale, punge e succhia il sangue anche di giorno e non solo al crepuscolo o durante le ore notturne. La specie più diffusa è certamente la “culex”, ma il suo domino è contrastato dalle “zanzare tigre” arrivate in Sardegna e con i container sulle navi. Ma non sono mai sparite le anofele, che però non trasmettono più la malaria. Per contrastare la proliferazione il centro Antinsetti della Città metropolitana – via Rockefeller telefono 070/4092451 - esegue un trattamento anti larvale secondo un calendario ben preciso che impone il controllo di ciascuna delle 330 strade cittadini almeno una volta ogni 10 giorni. La parola d’ordine è profilassi. C’è bisogno della collaborazione di tutti i cittadini, con gli interventi di prevenzione si risolvono l’80 per cento dei problemi. Ecco i consigli principali: non lasciare mai l’acqua nei sottovasi per più di un giorno ed evitare che si formino pozzanghere con acqua stagnante.

Non solo zanzare, con il caldo proliferano anche le blatte. «Grazie alla sinergia tra la Città Metropolitana e il Comune di Cagliari, l’intenso lavoro degli uffici del settore antinsetti e l’ufficio ambiente dell’assessorato comunale si è riusciti ad avviare un piano di azione straordinario per il controllo e il contenimento di blatte e zanzare sul territorio metropolitano», afferma Martino Sarritzu, consigliere metropolitano con delega all’ambiente che aggiunge: «La novità di quest’anno è che per la prima volta si riesce, grazie al personale messo a disposizione dalla Città Metropolitana e con la Polizia Locale a supporto dell’apertura dei tombini stradali, a effettuare la disinfestazione andando direttamente a colpire alla fonte gli insetti».

Il piano straordinario è partito lunedì 7 luglio e prevede l’impiego di tecnici altamente qualificati e di squadre operative specializzate che, sotto il coordinamento del Centro Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari, garantiranno interventi capillari nei quartieri urbani e nelle aree maggiormente esposte alla proliferazione degli infestanti. Per incrementare l’efficacia e la copertura delle attività, la Città Metropolitana si avvarrà inoltre del supporto operativo della società in house ProService spa, in modo da rafforzare la sinergia tra enti e garantire interventi tempestivi ed efficaci.

Particolare attenzione sarà dedicata alle aree pubbliche, ai cortili condominiali, alle caditoie stradali, alle aree verdi e ai siti sensibili individuati attraverso il monitoraggio costante del territorio. L’obiettivo è quello di ridurre la presenza di insetti infestanti, contenendo i disagi per la popolazione e tutelando la salute pubblica, anche alla luce delle temperature elevate che favoriscono la proliferazione di zanzare e blatte.

Gli interventi saranno realizzati utilizzando prodotti a basso impatto ambientale, formulati a base di cipermetrina, un principio attivo ampiamente impiegato nella disinfestazione urbana per la sua efficacia contro insetti striscianti e volanti e per la sua bassa tossicità nei confronti di persone e animali domestici se utilizzato secondo le corrette modalità. Le operazioni di disinfestazione saranno eseguite nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Gli specialisti della Città metropolitana raccomandano alla popolazione la massima collaborazione, osservando alcune semplici precauzioni durante e dopo i trattamenti: evitare di sostare nelle aree interessate per le tre ore successive all’intervento, non stendere biancheria all’esterno nello stesso arco temporale e non portare animali domestici nelle zone oggetto di trattamento per almeno tre ore dopo la conclusione delle operazioni. Queste misure permetteranno di massimizzare l’efficacia dei prodotti utilizzati e di garantire la sicurezza di cittadini e animali.

Il calendario dettagliato degli interventi sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Cagliari e diffuso attraverso i canali di comunicazione ufficiali dei Comuni interessati, in modo da assicurare la massima informazione e trasparenza verso la cittadinanza.

La Città Metropolitana di Cagliari invita tutti i cittadini a collaborare segnalando eventuali situazioni di particolare criticità o presenza anomala di infestanti, al fine di consentire interventi mirati e tempestivi. Il monitoraggio costante del territorio, unitamente alla partecipazione attiva della popolazione, rappresenta infatti un elemento fondamentale per il successo delle azioni di prevenzione e controllo.

© Riproduzione riservata