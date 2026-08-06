Luigi Almiento

Secondo una ricerca di Abitare Co. il trend è nazionale. L’Isola è quinta in classifica per i prezzi delle case al mare, assieme a Sicilia e Puglia: +15,5 per cento di aumento del valore degli immobili nelle località costiere
Secondo uno studio di Segugio.it la tariffa media di 370 euro sale a 490 se si è troppo vicini alla scadenza. In Sardegna l’Area metropolitana di Cagliari è la più onerosa. I premi più bassi sono in quella di Oristano
Nell’Isola la piaga del “lavoro nero” riguarda 73mila occupati, molti dei quali sono immigrati extra Ue. La maggior parte lavora come colf o badante, seguono silvicoltura e pesca. I dati di una ricerca della Cgia di Mestre
Un’indagine rivela che ha la doppia motorizzazione il 4,9 per cento dei veicoli di nuova immatricolazione. Il rovescio della medaglia è nell’alto numero di vetture molto inquinanti che continuano a girare nell’Isola
Il dato riguarda la media pro capite, non il totale dei versamenti. La scoperta da un’indagine della Cgia di Mestre sulle dichiarazioni dei redditi del 2025. Un focus sui dati nazionali e anche su quelli sardi
Una ricerca dell’Osservatorio di Segugio.it fissa la media degli interessi all’8,06 per cento nel primo trimestre di quest’anno rispetto all’ultimo del 2025. I prestiti più consistenti in provincia di Nuoro
Con l’AI l’informatica si autogenera: è utilizzata anche per scrivere nuovi programmi per tutti i sistemi operativi dei computer. Secondo Assosoftware la usano il 78 per cento delle software house italiane
Le compagnie continuano a incrementare la dotazione di dati per collegarsi alla rete mondiale senza però aumentare le tariffe. Con il 5G la velocità è notevolmente aumentata e l’offerta delle compagnie si rafforza
Amazon pubblica i quesiti che gli utilizzatori del suo dispositivo domestico rivolgono più spesso. La richiesta preferita riguarda la statura di Carlo Conti, le domande sulla Formula 1 battono quelle sul tennis, che avanza grazie a Sinner
Il Governo mette in capo a i fornitori di servizi l’obbligo di accertare se il titolare del profilo ha 16 anni, altrimenti deve cancellarlo: le multe possono arrivare a 28 milioni di euro. Ma i controlli non sono facili
Il record degli occupati raggiunto a luglio con 24,1 milioni di italiani contrattualizzati (anche a termine), ma la crisi si nasconde nel ricorso alla Cig: nel primo semestre del 2025 le richieste sono aumentate del 22,2 per cento
L’analisi sui dati dei Pil (Prodotto interno lordo) nelle regioni del Mezzogiorno evidenza una ripresa dalla pandemia superiore a quella vista nel Nord del Paese. Meglio di noi solo gli spagnoli, che hanno aumentato molto la produzione