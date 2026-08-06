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Luigi Almiento

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La fiammata del mercato immobiliare resta accesa nei luoghi turistici sardi

Secondo una ricerca di Abitare Co. il trend è nazionale. L’Isola è quinta in classifica per i prezzi delle case al mare, assieme a Sicilia e Puglia: +15,5 per cento di aumento del valore degli immobili nelle località costiere
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Rc auto, mai polizze all’ultimo giorno: comprare prima fa risparmiare il 24,4%

Secondo uno studio di Segugio.it la tariffa media di 370 euro sale a 490 se si è troppo vicini alla scadenza. In Sardegna l’Area metropolitana di Cagliari è la più onerosa. I premi più bassi sono in quella di Oristano
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In Sardegna più lavoratori irregolari rispetto alla media italiana: 11,5%

Nell’Isola la piaga del “lavoro nero” riguarda 73mila occupati, molti dei quali sono immigrati extra Ue. La maggior parte lavora come colf o badante, seguono silvicoltura e pesca. I dati di una ricerca della Cgia di Mestre
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Un’auto su venti vendute in Sardegna è ibrida: numeri in aumento ogni anno

Un’indagine rivela che ha la doppia motorizzazione il 4,9 per cento dei veicoli di nuova immatricolazione. Il rovescio della medaglia è nell’alto numero di vetture molto inquinanti che continuano a girare nell’Isola
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Cade il falso mito dell’Irpef: autonomi e imprenditori pagano più dei dipendenti

Il dato riguarda la media pro capite, non il totale dei versamenti. La scoperta da un’indagine della Cgia di Mestre sulle dichiarazioni dei redditi del 2025. Un focus sui dati nazionali e anche su quelli sardi
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Vola il mercato delle auto usate, ma in molti casi sono danneggiate

Dei circa centomila veicoli di seconda terza mano venduti in Sardegna nel 2025, si stima che quasi la metà abbia subito danni in incidenti stradali che le hanno rese meno sicure
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Mercato moto 2025: finisce l’effetto “fuori tutto”. L'Italia resiste, ma i prezzi delle polizze volano

A influenzare positivamente il mercato l’anno scorso era una modifica anti inquinamento della normativa europea, che ha reso non più vendibili le bike di Categoria Euro 5
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Aumentano i prestiti a famiglie sarde e i tassi scendono di 15 punti in tre mesi

Una ricerca dell’Osservatorio di Segugio.it fissa la media degli interessi all’8,06 per cento nel primo trimestre di quest’anno rispetto all’ultimo del 2025. I prestiti più consistenti in provincia di Nuoro
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L’Adsl costa più della fibra ottica: il mercato premia le connessioni veloci

Una ricerca di Segugio.it fa il punto sugli standard per navigare che abbiamo nelle nostre case, che premiano sempre più la FTTH. E chi non vuole il cavo si affida alla FWA offerta dalle reti mobili
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Intelligenza artificiale ora più presente anche se non sempre ce ne accorgiamo

Con l’AI l’informatica si autogenera: è utilizzata anche per scrivere nuovi programmi per tutti i sistemi operativi dei computer. Secondo Assosoftware la usano il 78 per cento delle software house italiane
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Medio Campidano

Anziana morta in casa a Villasor, resta il mistero: è omicidio?

Attesa per l’autopsia sul corpo di Antonietta Piras, tra le ipotesi quella dell’aggressione a scopo rapina
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Interessi bassi per i conti bancari ma qualche offerta in giro si trova

Nel migliore dei casi si strappa il due per cento lordo per massimo sei mesi. Per ottenere qualcosa di più è necessario vincolare la somma perdendo gli interessi se si sblocca prima
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L’assicurazione Rc auto è ancora un lusso, ma i rincari ora rallentano

Secondo una ricerca di Segugio.it nel 2025 il prezzo medio di una polizza è stato di 469,86 euro, il 2,7% in più rispetto al 2024. Nell’Isola tariffe più basse ma aumenti maggiori
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Il trionfo degli ipermercati non è totale: resistono anche le botteghe di quartiere

Dati interessanti nell’indagine condotta da Altroconsumo: tra gli hard discount trionfa Eurospin, nella grande distribuzione NaturaSì, poi Coop&Coop e Ipercoop
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Cronaca Sardegna

Incubo cervi e cinghiali sulle strade sarde: incidenti raddoppiati negli ultimi 5 anni

Ben 5.800 quelli provocati dalla fauna selvatica in 5 anni. Sindaci divisi: allargare le maglie della caccia o ricorrere alla tecnologia?
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Navigare con lo smartphone costa poco: i vantaggi della concorrenza tra gestori

Le compagnie continuano a incrementare la dotazione di dati per collegarsi alla rete mondiale senza però aumentare le tariffe. Con il 5G la velocità è notevolmente aumentata e l’offerta delle compagnie si rafforza
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«Alexa, quanto vale oggi il Bitcoin?»: le domande più gettonate nella classifica 2025

Amazon pubblica i quesiti che gli utilizzatori del suo dispositivo domestico rivolgono più spesso. La richiesta preferita riguarda la statura di Carlo Conti, le domande sulla Formula 1 battono quelle sul tennis, che avanza grazie a Sinner
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L’Australia esclude i ragazzini dai social network e l’Europa ci pensa. È possibile?

Il Governo mette in capo a i fornitori di servizi l’obbligo di accertare se il titolare del profilo ha 16 anni, altrimenti deve cancellarlo: le multe possono arrivare a 28 milioni di euro. Ma i controlli non sono facili
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Un milione di posti di lavoro in più in tre anni ma la cassa integrazione è a livelli stellari

Il record degli occupati raggiunto a luglio con 24,1 milioni di italiani contrattualizzati (anche a termine), ma la crisi si nasconde nel ricorso alla Cig: nel primo semestre del 2025 le richieste sono aumentate del 22,2 per cento
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In Sicilia la più grande crescita dopo il Covid, la Sardegna viaggia nell’alta classifica

L’analisi sui dati dei Pil (Prodotto interno lordo) nelle regioni del Mezzogiorno evidenza una ripresa dalla pandemia superiore a quella vista nel Nord del Paese. Meglio di noi solo gli spagnoli, che hanno aumentato molto la produzione
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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