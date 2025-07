Dal 3 luglio tornerà a essere ossessione e “peccato” di milioni di italiani. Da giovedì prossimo torneranno corna e falò (di confronto), conosceremo le otto coppie alla prova dei sentimenti, gli imbellettati tentatori e le scatenate tentatrici con labbra extra large, zigomi smaltati, abiti da sera dai colori sgargianti, tutti uniti da un italiano zoppicante ma comunque emotivamente efficace. Torna Temptation Island, il reality di Canale 5, campione di ascolti da una decina d’anni, con al centro della narrazione le coppie-concorrenti divise tra amore, desiderio e corna. La nuova edizione parte con una granitica certezza e alcune importanti novità: confermato al timone Filippo Bisciglia, ormai quasi più istituzionale del Quirinale, confermato per l’undicesimo anno consecutivo. Nessuno più di lui sa gestire le crisi delle coppie che vogliono mettere alla prova i propri sentimenti. Con quella frase che spaventa le coppie e che è diventata un rito “Ho un video per te”. Cambia invece la location: non più l’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, per 11 anni rassicurante e bellissimo palcoscenico del programma, da quest’anno le vicissitudine amorose delle otto coppie protagoniste si svolgeranno in Calabria. Sparisce quindi anche Il pinnettu, termine sardo per indicare le tradizionali capanne usate dai pastori: dato il cambio di location diventerà banalmente il "capanno". Ma anche dentro il capanno, come avveniva nel pinnettu, i protagonisti di questa edizione scopriranno cosa accade nel villaggio dei loro partner e potranno lasciarsi andare ad esternazioni colorite nei confronti del traditore o traditrice di turno. Inutile chiedersi se le coppie quest’anno reciteranno o semplicemente sappiano che cosa ci si aspetta da loro, decisamente più probabile la seconda, in ogni caso flirt, ammiccamenti, carezze proibite conquistano milioni di spettatori che, sui social, fanno già il countdown in vista dell’esordio del 3 luglio.

Non cambia invece il format, e perché dovrebbe d’altronde visto il successo del programma. A insidiare uomini e donne ci saranno agguerritissimi tentatori e tentatrici. Gli autori mostreranno ai protagonisti cosa sta combinando la loro dolce metà durante quegli esilaranti falò in cui dominano lacrime, insulti e mani nei capelli. Il falò di confronto, che nel dna di Temptation Island rappresenta il momento decisivo nel quale le coppie partecipanti si scannano e decidono il da farsi resta lo snodo principale del grande gioco delle corna. Il momento più atteso dal pubblico. Quello più apprezzato e più discusso sui social il giorno dopo la messa in onda della puntata.

Dicono coloro che ancora si scandalizzano e hanno la puzza sotto il naso: il programma è abbrutimento e trash. Non è vero. E’ divertente. E poi funziona. Gli ascolti degli ultimi dieci anni, sempre in crescita, lo testimoniano. Ma comunque, anche se fosse vero e ad aver ragione fossero i detrattori, non drammatizziamo: è solo una questione di tradimenti.

© Riproduzione riservata