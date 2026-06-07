Sono 62 i comuni sardi con meno di 15mila abitanti in cui, per questa tornata elettorale, è stata presentata una sola lista. Con il raggiungimento del quorum previsto dalla legge iniziano così ad arrivare i primi verdetti e i nomi dei nuovi primi cittadini.

Le regole applicate quest'anno derivano dal decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196. La norma, valida esclusivamente per questa tornata elettorale, ha prorogatp una deroga per i comuni fino a 15mila abitanti nei quali si presenta una sola lista: l'elezione è valida se vota almeno il 40% degli aventi diritto e la lista ottiene almeno il 50% dei voti validi espressi. Se queste soglie non vengono raggiunte, l'elezione è nulla e il Comune viene commissariato.

È per questo che già dalla prima giornata di voto è possibile individuare alcuni dei nuovi sindaci. Una volta superata la soglia minima di partecipazione e accertato il consenso alla lista unica, infatti, l'esito della consultazione è sostanzialmente definito.

Tra i primi comuni ad aver raggiunto il quorum c'è Sant'Antonio di Gallura, dove Carlo Duilio Viti, candidato della lista "Sant'Antonio Cresce", è diventato il nuovo sindaco del paese.

A Bortigiadas, invece, il raggiungimento della soglia prevista dalla legge consente l'elezione di Emiliano Deiana, già presidente dell'Anci Sardegna, candidato con la lista "Radici Vive e Futuro Comune". A Siddi il nuovo primo cittadino è Marco Pisano della lista “Viviamo Siddi”.

Quorum raggiunto anche a Bultei, dove Daniele Arca è stato eletto sindaco. Stesso esito a Luogosanto, dove Agostino Pirredda diventa sindaco dopo il raggiungimento del quorum. Consultazione valida anche a Mara e Romana: nei due centri i nuovi primi cittadini sono rispettivamente Vittorio Manai e Fabio Piredda.

BERCHIDDA

FORDONGIANUS

PAU

BARESSA

OSIDDA E OLZAI

SEULO

USSASSAI

MONTRESTA

OSCHIRI

ORROLI

FLUSSIO

***Notizia in aggiornamento***

(Unioneonline/v.f.)

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