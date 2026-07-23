L'Alghero Calcio, la famiglia Dalerci e gli organizzatori dell'evento, attendono la cittadinanza algherese al primo "Memorial Vittorio Dalerci", una serata dedicata al ricordo di una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia sportiva e umana della comunità algherese.

L'appuntamento è fissato per sabato, nel Centro Sportivo Pino Cuccureddu, dove sport, memoria e condivisione si uniranno per rendere omaggio a Vittorio attraverso una manifestazione pensata per coinvolgere tutte le generazioni.

La serata prenderà il via alle 19, con la Santa Messa celebrata in suo ricordo. A seguire, si esibirà la Banda Dalerci, dando inizio a un programma ricco di emozioni che proseguirà con le partite del Settore giovanile, simbolo del futuro dell'Alghero calcio e dei valori che Vittorio ha sempre trasmesso. Il momento centrale della manifestazione sarà il triangolare delle Vecchie glorie dell'Alghero calcio, che vedrà scendere in campo tanti protagonisti della storia giallorossa, accomunati dall'aver condiviso con Vittorio lo spogliatoio, il campo e un percorso umano fatto di amicizia, appartenenza e passione. A conclusione dell'eventom si terranno le premiazioni, che chiuderanno una giornata pensata non solo per ricordare una persona speciale, ma anche per celebrare la storia, i valori e il senso di famiglia che da sempre contraddistinguono l'Alghero calcio.

A presentare la serata sarà la storica voce del calcio algherese, Carlo Branca, che accompagnerà il pubblico nei diversi momenti della manifestazione.

Durante tutta la serata saranno presenti chioschi con panini, bibite e servizio ristoro, per permettere a tutti di vivere l'evento in un clima di convivialità e condivisione. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza, ai tifosi, agli amici e a chiunque abbia conosciuto Vittorio o desideri partecipare a una serata che vuole essere, prima di tutto, un abbraccio collettivo nel ricordo di una persona che ha saputo lasciare un'eredità fatta di valori, passione e amore per questi colori. Una serata per ricordare Vittorio. Una serata per ritrovarsi. Una serata per l'Alghero calcio.

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