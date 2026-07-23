L’Amministrazione comunale di Stintino compie un passo avanti verso un turismo sempre più sostenibile e attento ai bisogni dei cittadini con l'entrata in vigore dell’ordinanza firmata dalla sindaca Rita Limbania Vallebella.

Il provvedimento istituisce ufficialmente due ampie aree di spiaggia libera pet friendly, interamente dedicate all'accoglienza, alla permanenza e alla balneazione dei cani d’affezione nelle splendide località di Punta d'Elici e Pazzona. L’iniziativa ha ottenuto il parere favorevole e il pieno plauso del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Sassari (Servizi Randagismo e Salute/Ambiente) e della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres. La formula della spiaggia libera valorizza l'ambiente naturale e offre ai proprietari la massima autonomia. Trattandosi di aree non attrezzate (prive di servizi di noleggio lettini o ombrelloni), ciascun visitatore potrà organizzare la giornata al mare gestendo in prima persona il comfort e le esigenze del proprio animale con la propria attrezzatura. A Punta d'Elici (2.000 mq) è presente un ampio tratto di litorale di 250 metri di fronte mare per 8 di profondità, chiaramente individuato da un'apposita cartellonistica che ne segnala l'inizio e la fine, e provvisto di punti dedicati alla raccolta dei rifiuti per preservare la bellezza del luogo. Nella spiaggia di Pazzona (800 mq) è disponibile un’area di 100 metri lineari ad alto valore inclusivo, valorizzata da una nuova passerella in legno che garantisce un accesso agevole e sicuro alle persone con disabilità accompagnate dai propri cani d'assistenza o d'affezione. La formula della spiaggia libera valorizza l'ambiente naturale e offre ai proprietari la massima autonomia nella gestione del soggiorno del proprio animale, consentendo di organizzare la giornata al mare con la propria attrezzatura.«Questa misura rappresenta il compimento di una promessa d'impegno civico presa con la nostra comunità», dichiara la sindaca Rita Limbania Vallebella. «Rendere Stintino una città all'avanguardia significa saper offrire servizi capaci di tutelare il decoro delle nostre spiagge e, al contempo, di accogliere le famiglie e i visitatori che desiderano condividere le vacanze con i propri animali. È una scelta di civiltà, inclusività ed elevata attrattività turistica di cui andiamo fieri.» L’accesso alle aree, consentito dall'alba al tramonto, promuove la cura e il rispetto reciproco attraverso poche linee guida con ingresso riservato ai cani regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina, microchippati e in regola con le vaccinazioni. Inoltre si chiede l’uso del guinzaglio lungo i percorsi d'accesso, museruola al seguito e rispetto dello spazio interpersonale di circa 10 metri tra le postazioni, oltre alla cura della corretta idratazione e dell'ombreggiamento da parte dei proprietari e raccolta delle deiezioni del proprio animale con l' utilizzo degli appositi contenitori installati nelle aree per il conferimento dei rifiuti

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