amministrative 2026
07 giugno 2026 alle 21:46
Segariu, Andrea Fenu confermato sindaco del paeseIl leader della lista civica "Uniti per Segariu" ha raggiunto il quorum di 380 votanti
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Segariu conferma il suo sindaco uscente. è Andrea Fenu, leader della lista civica "Uniti per Segariu" (unica scesa in campo) raggiungendo il quorum di 380 votanti, il 40% degli elettori aventi diritto. Il quorum è stato raggiunto dopo le 19.
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