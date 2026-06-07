Alessandro Boi confermato sindaco di Orroli per la seconda volta. «Ringrazio di cuore tutti» ha detto il neo eletto «questo consenso ci dà la forza di amministrare per i prossimi 5 anni con un programma di immediata realizzazione». 

A contribuire al raggiungimento del 40% di votanti anche due ultracentenari, Maria Cristina Orgiana di 101 anni e Paolino Manca di 103.

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