Elezioni
07 giugno 2026 alle 20:54
Alessandro Boi confermato sindaco ad OrroliQuorum battuto alle 19,30 di stasera
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Alessandro Boi confermato sindaco di Orroli per la seconda volta. «Ringrazio di cuore tutti» ha detto il neo eletto «questo consenso ci dà la forza di amministrare per i prossimi 5 anni con un programma di immediata realizzazione».
A contribuire al raggiungimento del 40% di votanti anche due ultracentenari, Maria Cristina Orgiana di 101 anni e Paolino Manca di 103.
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