elezioni
07 giugno 2026 alle 19:51
Pau, la candidata Alessia Valente verso il rinnovo dell’incarico: superato il quorum del 40%Era l’unica candidata alla poltrona di primo cittadino, alla guida della lista “Per Pau Insieme in Democrazia”
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A Pau è arrivata la conferma di Alessia Valente alla guida del piccolo centro, “capitale dell’ossidiana”. Era l’unica candidata alla poltrona di primo cittadino, alla guida della lista “Per Pau Insieme in Democrazia”.
Per Valente arriva così il bis; ha già vestito la fascia tricolore del piccolo paese famoso per la sua ossidiana dall’ottobre del 2020.
La fatidica soglia del 40% è stata superata nel primo pomeriggio.
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