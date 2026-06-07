A Pau è arrivata la conferma di Alessia Valente alla guida del piccolo centro, “capitale dell’ossidiana”. Era l’unica candidata alla poltrona di primo cittadino, alla guida della lista “Per Pau Insieme in Democrazia”.

Per Valente arriva così il bis; ha già vestito la fascia tricolore del piccolo paese famoso per la sua ossidiana dall’ottobre del 2020.

La fatidica soglia del 40% è stata superata nel primo pomeriggio.

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