Il Comune di Siamanna ha pubblicato un avviso pubblico per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei contributi ordinari annuali a favore di associazioni e società sportive per l’anno 2026. Per questo intervento, la Giunta comunale guidata da Franco Vellio Melas ha stanziato in totale 4mila euro.

Tra i requisiti richiesti ad associazioni e società dovrà esserci l’affiliazione a federazioni o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la pratica regolare di attività agonistica, la sede legale e operativa a Siamanna, essere inseriti nell’Albo comunale delle associazioni e l’impegno a realizzare un progetto destinato alla promozione della pratica sportiva tra la popolazione in età giovanile.

La domanda di contributo dovrà essere presentata a mano presso gli uffici comunali o tramite PEC (indirizzo comune.siamanna.or@legalmail.it) entro il 6 agosto. La modulistica è presente sul sito istituzionale dell’ente, mentre per informazioni ci si può rivolgere agli uffici comunali.

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