Spara alla moglie e uccide il fratello, Pintus non risponde al pmAlessandro Pintus si è avvalso della facoltà di non rispondere durante il primo interrogatorio
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L'inchiesta sulla tragedia di stamattina tra Solanas e il Margine rosso va avanti coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Gian Giacomo Pilia. I carabinieri di Quartu e Maracalagonis stanno ultimando gli ultimi accertamenti con la ricostruzione dell'accaduto.
Sulla vicenda viene mantenuto uno stretto riserbo. A Solanas Alessandro Pintus avrebbe sparato con una pistola colpendo la moglie Michela Rubiu.
Successivamente sarebbe salito sulla sua auto raggiungendo la casa del fratello Andrea Pintus e sparato contro di lui altri tre colpi davanti agli occhi del padre.
Al primo interrogatorio davanti al Pm e ai carabinieri l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere.