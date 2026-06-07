Zeddiani, il sindaco è Claudio PinnaIndosserà la fascia tricolore per la terza volta
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A Zeddiani, che conta 1.158 abitanti, è già tempo di auguri. Il sindaco uscente, Claudio Pinna, con la lista civica "Comunidadi - Insieme per Zeddiani", ha superato il 40% dell'affluenza alle urne e per la terza volta indosserà la fascia tricolore. Il suo unico sfidante era il quorum.
Claudio Pinna, anche vicepresidente della provincia di Oristano, pochi giorni fa aveva dichiarato che, in caso di vittoria, avrebbe fatto di tutto per portare avanti i progetti avviati, ma anche per far decollare il paese dal punto di vista turistico, vista la vicinanza alla costa del Sinis.