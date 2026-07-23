Sassari, a Platamona il servizio di accoglienza gratuita per le persone con disabilità: «Lo vogliamo potenziare»In corso una procedura negoziale con la Regione per un finanziamento da 800mila euro
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Sedici punti per le persone con disabilità nella spiaggia di Platamona a Sassari. Un servizio gratuito a cura del Comune illustrato oggi sul posto, durante la VI Commissione Ambiente, dall’assessore Pierluigi Salis e dai funzionari Loredana Brangi e Luigi Sechi, nel sopralluogo presieduto da Walter Pani.
La postazione Abaf, area balneare ad accesso facilitato, è gestita dalla cooperativa Vosma, che ha in carico anche il salvamento a mare e la pulizia delle spiagge, dopo aver vinto l’appalto triennale da 1 milione e 200mila euro. Accoglie persone sia dalla città che dai paesi limitrofi, che possono usufruire di bagni e docce dedicate, di una passerella e di attrezzature per raggiungere il mare e del supporto di quattro assistenti.
«E’ un servizio che ci rende orgogliosi e che intendiamo incrementare», commenta Salis. In questo senso è in corso una procedura negoziale con la Regione per un finanziamento da 800mila euro. «L'idea- riferisce Brangi- è attrezzare il servizio anche per altri tipi di disabilità come quelle visive e cognitive, potenziando l’offerta». Ad esempio con video guide e cartelle lis, permettendo così di coinvolgere una utenza più numerosa. Intanto si programma anche di realizzare delle zone ombreggiate nell'area parcheggi della Rotonda oltre a mettere delle colonnine per la ricarica elettrica di eventuali carrozzine o anche di e-bike sempre per le persone disabili.