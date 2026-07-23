Grave perdita per la comunità gremiale di Sassari. È morto stamattina Giovanni Toschi Pilo, esponente del Gremio dei Viandanti di cui faceva parte dal 1968.

«Giovanni - viene scritto nel messaggio di commiato dell’associazione sassarese - ha vissuto la vita della nostra Corporazione con autentica fede, profonda devozione verso Nostra Signora del Buoncammino e sincero spirito di amicizia, lasciando in tutti noi il ricordo di una persona buona, disponibile e sempre pronta a donarsi agli altri».

La camera ardente è stata allestita nella sede del Gremio in via Martino Bologna 1. Il funerale si terrà domani nella chiesa di Sant’Agostino.

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