Rendere San Gavino Monreale un paese più vivibile dove poter praticare sport all’aria aperta o negli impianti presenti. Così l’amministrazione vuole dare nuova vita a diversi impianti sportivi comunali come nel caso dei due campi da tennis di via Dante, i cui lavori procedono da settimane. Lo sottolinea il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici: «In questi giorni si sta concludendo il posizionamento della nuova recinzione e si potrà così procedere alla posa della resina sul terreno di gioco. A breve si potrà apprezzare la riqualificazione completa dell'impianto sportivo da tennis di via Dante. Si tratta di un intervento da 300mila euro, finanziamento ottenuto la partecipazione a un bando della Regione».

La durata prevista per i lavori è di 120 giorni. Verrà rifatta la superficie dei 2 campi, sarà realizzato un terzo campo per i più piccoli, riqualificata sarà l'area degli spogliatoi, dei bagni, degli uffici e, infine, sarà rinnovato l'impianto di illuminazione e migliorati gli esterni.

Ma non è questo l’unico intervento dell’amministrazione in ambito sportivo perché molta attenzione vuole essere data agli impianti della zona di via Convento: «Nello stesso tempo – aggiunge il primo cittadino – abbiamo migliorato le condizioni dell'illuminazione del campo Santa Lucia per una spesa di 80mila euro. Abbiamo già speso 70mila euro per la sistemazione del campo della pista di atletica e altri 20mila sono stati utilizzati per il miglioramento del campo interno».

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