Dedicato all'arte, tra note e parole, domani alle 22 in piazza degli Scacchi a Porto San Paolo, va in scena Musica & Poesia, concorso regionale che premia cantanti, musicisti e poeti, patrocinato dall'assessorato al Turismo e alla cultura del Comune di Loiri Porto San Paolo. Tra componimenti inediti e opere di repertorio, la giuria assegna tre premi per ogni categoria, oltre al Premio d'autore e a quello Speciale che, in questa edizione, sarà consegnato agli Istentales. Tra i giurati che valuteranno i venti artisti, dieci nella sezione Poesia e altrettanti nella sezione Musica, anche il cantautore Maurizio Camuti, salito alla ribalta del panorama pop rock italiano per l'attenzione alle tematiche sociali trattate nei testi interpretati dalla sua band Fuoricentro.

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