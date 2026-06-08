Il lutto si abbatte su Sanluri nel giorno delle elezioni che hanno decretato la conferma di Alberto Urpi alla guida del Comune.

Matteo Mocci, 25 anni, candidato nella lista di Cinzia Fenu, opposta a quella del sindaco, in serata è morto in un incidente stradale mentre andava al lavoro, dopo il voto.

Matteo Mocci

Il giovane era a bordo della sua auto, una Fiat Panda, diretto in un agriturismo a Sanluri Stato, quando per cause da accertare si è scontrato con una Ford Fiesta guidata da un collega. L’incidente è avvenuto nella località Podere Magnaboschi. L’impatto per Mocci è stato fatale: i soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Il conducente dell’altro veicolo, un 45enne di Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato trasportato al Pronto soccorso con assegnato codice giallo.

La notizia è subito rimbalzata nel capoluogo del Medio Campidano dove Urpi ha immediatamente deciso di sospendere la festa per la rielezione.

(Unioneonline)

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