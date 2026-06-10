Omicidio Mocci a Monserrato, quarto arrestoUn altro giovane accusato di aver partecipato al delitto costato la vita al ventitreenne di Villacidro
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C’è un quarto arresto per l’omicidio di Leonardo Mocci, il ventitreenne di Villacidro ucciso a Monserrato nella notte fra il 22 e il 23 aprile durante una rapina legata a un falsa cessione di droga.
Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 10 giugno, il carabinieri del Nucleo investigativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere firmata dal Gip Claudia Sechi, su richiesta dai pm Enrico Lussu e Diana Lecca nei confronti di un giovane, Nicholas Minio, che avrebbe avuto un ruolo nel delitto.
Si tratterebbe di un conoscente, nonché coetaneo, dei presunti responsabili già arrestati (i fratelli cagliaritani Gianmarco e Filippo Tunis e il quartese Daniele Campus) ma che, fino alla svolta di oggi, non risultava in alcun modo collegato alla vicenda di sangue.