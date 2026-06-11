Intervento di manutenzione sul guado sterrato e strada chiusa venerdì 12 giugno tra Muravera e Villaputzu dalle 9 del mattino sino al termine dei lavori (attorno alle 17).

Le risorse per la manutenzione sono state messe a disposizione dalla Regione. In base alla convenzione tra Comune e Regione ogniqualvolta si creano delle buche o dei dislivelli il Comune incarica la ditta per un pronto intervento. La convenzione ha una validità di 36 mesi (è stata siglata alla fine del 2024) per un totale di 150mila euro.

I lavori saranno eseguiti durante il giorno “anche perché – ha spiegato il nuovo sindaco Pierpaolo Piu - l'intervento era già programmato e, per esigenze tecniche e organizzative, non risultava rinviabile né riprogrammabile con modalità differenti”. In ogni caso “ritengo – ha aggiunto - che ogni lavoro pubblico debba essere pianificato cercando di ridurre al minimo i disagi per la comunità. Per questo motivo mi impegnerò affinché, per i futuri interventi, vengano sempre valutate tutte le soluzioni possibili, compresa l'esecuzione in orario serale o notturno, laddove le condizioni tecniche, operative ed economiche lo consentano”.

Allo stesso tempo il primo cittadino ha assicurato il massimo impegno sulla questione ponte (coi lavori ancora fermi): “Siamo in contatto con la Regione e col governo centrale. Occorre trovare subito delle soluzioni”.

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