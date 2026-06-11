«Mentre il Mezzogiorno registra una crescita delle esportazioni del 7,1 per cento su base annua, le Isole arretrano del 19 per cento. La Sardegna, con un calo del 21,1 per cento, è tra le regioni con la peggiore performance d’Italia, preceduta soltanto dal Friuli-Venezia Giulia e seguita dalla Sicilia, che perde il 18,1 per cento».

Così Silvio Lai, deputato e segretario regionale del Pd della Sardegna, commentando i dati diffusi oggi dall’ISTAT sulle esportazioni regionali del primo trimestre 2026, confrontati con lo stesso periodo del 2025, Numeri che secondo il parlamentare dem «fotografano una realtà che il Governo continua a sottovalutare».

«Non si tratta – afferma Lai – soltanto di una flessione riconducibile ai prodotti petroliferi o alle dinamiche energetiche internazionali. I dati ISTAT evidenziano infatti un arretramento diffuso di comparti che rappresentano una parte fondamentale dell’economia della Sardegna: agricoltura (-46,6%), alimentari e bevande (-34,3%), chimica, metalli e manifattura. Secondo una elaborazione sui dati ISTAT, la riduzione delle esportazioni della Sardegna supera i 700 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Si tratta di un dato che non può essere liquidato come una semplice oscillazione congiunturale. Al contrario, emerge con forza una questione strutturale che riguarda la competitività delle regioni insulari».

«Da anni – prosegue Lai – denunciamo l’aumento dei costi del trasporto marittimo per merci e semilavorati da e verso la Sardegna. Le imprese dell’isola continuano a sostenere costi logistici superiori rispetto ai concorrenti della penisola, senza che siano stati introdotti strumenti efficaci di compensazione. A questo si aggiunge l’impatto delle nuove regole europee sulle emissioni del trasporto marittimo. Con l’estensione del sistema ETS al settore navale, una quota crescente dei costi sostenuti dagli operatori viene inevitabilmente trasferita lungo la filiera logistica, incidendo sui costi finali di imprese e cittadini».

Alla luce della situazione, il segretario regionale del Pd annuncia l’intenzione di sollecitare la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità ad «avviare immediatamente uno specifico approfondimento sull’evoluzione dei costi logistici e dei trasporti marittimi e sul loro impatto sulle esportazioni delle regioni insulari».

«Presenteremo inoltre – conclude Lai – un’interrogazione al Governo affinché renda pubblici i dati relativi ai maggiori costi logistici sostenuti dalle imprese sarde e siciliane rispetto alle imprese della penisola e chiarisca come intenda utilizzare le risorse derivanti dall’ETS marittimo per compensare gli effetti che tali costi producono sui territori insulari».

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