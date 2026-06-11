Nuova udienza nell’aula del Tribunale per i minorenni di Sassari sull’omicidio di Mario Sedda, il 39enne di Porto Torres, ucciso nella notte tra il 29 e il 30 marzo del 2021.

Al centro del processo le intercettazioni che hanno interessato alcune persone che ruotano attorno alla vicenda, compreso il testimone chiave che aveva indicato Emanuele Sircana, il 21enne di Porto Torres, come autore del delitto, l’unico imputato accusato di omicidio in concorso.

In aula il luogotenente dei carabinieri incaricato delle indagini, che ha illustrato l’esito delle intercettazioni raccolte in ambito familiare legate al testimone e alle sue paure rispetto alla decisione di riferire quanto poi raccontato al pubblico ministero.

Le intercettazioni hanno riguardato anche la famiglia di Sircana. L’avvocata della difesa, Alessandro Delrio, ha chiesto una valutazione più approfondita sull’attendibilità del testimone, in considerazione del contesto in cui emergono alcune dichiarazioni fatte ad amici e familiari.

La prossima udienza è fissata per il 9 luglio con l’esame di Emanuele Sircana e sei testimoni della difesa.

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