Le fiamme hanno lambito la carreggiata della strada statale 131 Dcn all’altezza del chilometro 100, in località Oreo, nel territorio di Siniscola, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi e la temporanea interruzione del traffico.

L’incendio è divampato nel pomeriggio e, sospinto dal vento e dalle alte temperature, si è rapidamente propagato nella vegetazione a ridosso della strada, destando preoccupazione tra gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenute le squadre antincendio e i mezzi di soccorso impegnati nelle operazioni di contenimento e spegnimento del rogo.

A supporto delle attività da terra è stato impiegato anche un elicottero, che sta effettuando lanci d’acqua sulla zona interessata per evitare l’ulteriore avanzata delle fiamme. Presenti anche le forze dell’ordine, che stanno gestendo la viabilità e garantendo la sicurezza nell’area. Per consentire l’intervento dei soccorritori, il traffico è stato temporaneamente bloccato, con inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione. Restano ancora da accertare le cause che hanno innescato l’incendio, mentre proseguono le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

© Riproduzione riservata