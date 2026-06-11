È stata bonificata e messa in sicurezza l'area di "Pitz'e Planu" sulla statale 387 ai confini con i territori di Settimo e Selargius, rimasta devastata da un grosso incendio, alimentato dalle stoppie a secco e dal forte vento.

La Forestale sta ora cercando di risalire alle cause dell'incendio e alle eventuali responsabilità. L'immediatezza dell'intervento ha sicuramente limitato i danni e i disagi con la statale 387 che è rimasta comunque aperta al traffico nonostante il fumo che si sprigionava dalle fiamme. Il fuoco, che ha annerito alcuni ettari di terreno a stoppie bruciando anche cumuli di rifiuti, è stato spento da due elicotteri della Protezione civile che hanno effettuato diversi lanci, dai Vigili del fuoco, dei Forestali e dalle squadre di volontari.

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