Grande successo a Quartu per "Talenti in passerella" l'iniziativa benefica del Rotary Quartu che ha visto sfilare un passerella, nello splendido scenario di Sa domìe Farra, giovani designer sardi che hanno proposto le loro creazioni. Con loro anche alcuni cani ospiti del canile convenzionato con il Comune Shardana e della struttura Cave Canem per incentivare le adozioni. La giuria ha premiato la giovane Marica Palmas, originaria di Quartu e fondatrice del brand Maremi Creation, che si è distinta per talento e creatività. L'evento è stato un'occasione per sostenere i giovani talenti della moda sarda e contribuire a un importante progetto sociale denominato "Happy Children" che punta alla riqualificazione del parco di Molentargius con l'installazione di giochi inclusivi pesanti per i bambini con disabilità, contribuendo a rendere gli spazi pubblici sempre più accessibili e accoglienti. Particolarmente applaudita è stata proprio la presenza delle zampe quartesi che hanno ottenuto il loro scopo: farsi conoscere e magari avere colpito così tanto qualcuno da fargli dedicere nei prossimi giorni di andare a prenderlo in canile per portarlo a casa e dargli una famiglia e una nuova speranza di vita.

Giorgia Daga

© Riproduzione riservata