Il palazzetto dello sport di Sa Rodia, da anni chiuso e ridotto a un contenitore devastato da vandali e incuria, si prepara finalmente a cambiare volto.

Il Comune ha infatti aggiudicato i lavori di riqualificazione dell’impianto, primo passo concreto verso il recupero di una struttura che negli ultimi tempi era diventata il simbolo dell’abbandono.

L’appalto è stato assegnato alla Nonnis Costruzioni di Selargius nell’ambito dell’intervento da 500 mila euro finanziato dalla Regione Sardegna per l’adeguamento dell’impianto sportivo e il contenimento dei consumi energetici. L’offerta vincitrice ha previsto un ribasso del 23,21%, con un importo dei lavori pari a circa 260 mila euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

La notizia segna una svolta per una struttura che, nonostante i precedenti interventi sulla copertura, era rimasta inutilizzabile e sempre più esposta a intrusioni e atti vandalici.

Negli ultimi mesi all’interno del palazzetto erano stati documentati spogliatoi distrutti, vetri in frantumi, rifiuti e una massiccia presenza di piccioni che renderà necessaria una profonda bonifica degli ambienti.

Ora l’obiettivo è restituire alla città un impianto moderno ed efficiente dal punto di vista energetico. Secondo gli atti comunali, l’impresa avrà 150 giorni di tempo per completare le opere dalla consegna del cantiere.

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