In diciannove - fra maggioranza e opposizione - confermano la loro presenza in Consiglio, nove le new entry fra ritorni e volti nuovi nella politica locale. Il nuovo Consiglio comunale di Quartu targato Graziano Milia - confermato sindaco della città con il 60,88 per cento dei voti - prende forma all’indomani della tornata elettorale conclusa al primo turno.

Per la maggioranza il più votato è il consigliere uscente Tonio Pani, esponente del Polo civico e candidato nella lista che ha messo insieme anche le basi quartesi dei 5 Stelle e del movimento Uniti per Todde: per lui 1.223 voti e il titolo di recordman di preferenze. Senza simboli di partito, esattamente come le altre civiche della corazzata a sostegno del sindaco uscente. Un successo anche per la storica compagna politica Romina Angius, con 1.168 voti.

Tonio Pani e Romina Angius

Nella stessa lista passa anche Alessio Casanova. La lista più votata è quella del sindaco Milia, con 8 consiglieri eletti: un successo per Valeria Piras e Stefano Busonera, consiglieri uscenti che hanno praticamente raddoppiato i voti rispetto alle Amministrative del 2020. Ottimo risultato anche per Mauro Ligas e la presidente del Consiglio uscente Rita Murgioni. Fra gli eletti ci sono Massimo Pau, l’assessora della precedente Giunta Cinzia Carta, Elisa Usalla, (il marito Franco Tocco invece resta fuori nonostante 449 voti), e Francesco Piludu. Per i Dem entra Barbara Cadoni, ce la fanno anche il sardista Christian Stevelli, l’attuale presidente del parco di Molentargius Stefano Secci, Cenzo Naitana, Marina Del Zompo.

Il movimento per Flumini sarà rappresentato solo dall’uscente Mauro Carreras, mentre resta fuori dai giochi la lista dei socialisti, Avanti, nonostante il buon risultato di Marcella Marini che ha incassato 346 voti.

Martino Sarritzu

Il centrodestra guadagna dieci seggi in Consiglio, compreso quello del candidato sindaco sconfitto alle urne, Marco Porcu. Martino Sarritzu di Sardegna al Centro 2020 è il più votato della coalizione, 1.206 preferenze, seguito da Dino Cocco che torna in Comune grazie a 962 voti, 419 per Tonino Lobina. Fratelli d’Italia mette quattro consiglieri: Lucio Torru in testa, insieme a Michele Pisano, Livia Boi - ex assessora nella Giunta Contini - e la new entry Laura Cavagnoli. Grande ritorno in Consiglio per Forza Italia, che sarà rappresentato da Sandro Lai - molto conosciuto in città - e per i Riformatori con Francesco Caredda. Flop per la Lega e la civica Futura, entrambe rimaste senza seggio.

A completare lo scacchiere politico comunale c’è Roberto Matta - noto Roby - che conquista un banco in minoranza. Il candidato sindaco sostenuto dalla civica Turismo e progresso ha ottenuto 1.325 voti, la sua lista meno - 1.081 preferenze - sufficienti comunque per avere una rappresentanza in Municipio.

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