Il 7 giugno 1984 Enrico Berlinguer fu colto da ictus durante un comizio a Padova. Il segretario del Pci morì quattro giorni dopo. E alle elezioni Europee del 17 giugno il Partito Comunista sorpassò la Democrazia Cristiana. Questa mattina, in occasione del 42° anniversario della morte, l'Associazione 25 aprile e Sinistra Futura, e poco dopo la Fondazione Enrico Berlinguer, hanno deposto una corona di fiori davanti alla palazzina di viale Dante dove una targa ricorda la nascita di Enrico Berlinguer.

La targa è stata realizzata nel 2022 dall'artista Igino Panzino. Sobria ma efficace come era il leader del Partito Comunista Italiano. Inaugurata il 25 maggio 2022 grazie all'iniziativa della Giunta guidata da Nanni Campus, era inizialmente staccata dalla palazzina, poi è stata trasferita a ridosso del muro esterno.

La targa in marmo era stata trafugata e danneggiata tre mesi più tardi, ma venne recuperata, restaurata e risistemata.

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