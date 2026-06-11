Due interruzioni dell’erogazione dell’acqua in altrettanti giorni e senza alcun preavviso: protestano i cittadini di Sarroch, rimasti con i rubinetti a secco mercoledì pomeriggio e ieri mattina. L’estate scorsa, caratterizzata da disservizi continui, perlomeno Abbanoa si era preoccupata di informare i cittadini via mail, negli ultimi giorni nessun utente né tantomeno il Comune è stato avvisato che, a causa di alcuni interventi di riparazione nella zona di San Giorgio, sarebbe mancata l’acqua.

Il sindaco, Angelo Dessì, ha chiesto un incontro urgente con i vertici dell’ente gestore di acque e fognature per discutere del servizio – non certo impeccabile – garantire agli abitanti di Sarroch: «Quello che si è verificato negli ultimi due giorni non ha alcuna giustificazione, non si può sospendere un servizio di questa importanza senza aver avvisato per tempo gli utenti. Se fossero stati informati, i cittadini avrebbero fatto scorte d’acqua per affrontare le ore di sospensione dell’erogazione, invece Abbanoa non si è preoccupata neppure di inviare una nota all’amministrazione comunale»

Per discutere degli ultimi disservizi, ma anche per rimarcare il problema dei ritardi nelle riparazioni delle condotte, Dessì incontrerà nei prossimi giorni il presidente di Abbanoa, Giuseppe Sardu. «Ci sono situazioni su cui è necessario intervenire», spiega Dessì, «l’estate è ormai cominciata, non vorremmo trovarci durante i mesi più caldi nuovamente a vivere delle giornate senza acqua, ma soprattutto senza informazioni preventive».

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