È tornata regolare la circolazione sulla strada statale 131 Dcn dopo la temporanea chiusura disposta nel pomeriggio a causa di un incendio sviluppatosi nelle vicinanze della carreggiata. Il rogo è divampato per cause ancora in corso di accertamento in zona Oreo a margine della strada statale 125, nel tratto compreso tra Posada e Siniscola.

Per evitare che le fiamme potessero propagarsi verso la vicina statale 131 Dcn, è stato deciso, in via precauzionale, di chiudere al chilometro 100 anche la superstrada in direzione Olbia, provocando rallentamenti e disagi alla circolazione. L’allarme ha mobilitato le squadre antincendio e i mezzi di soccorso, intervenuti tempestivamente per contenere il fronte del fuoco. Secondo le prime informazioni, l’incendio ha interessato una porzione limitata di vegetazione, estendendosi per pochi metri lungo la cunetta stradale. Le fiamme sono state rapidamente domate anche con l’ausilio di un elicottero e, dopo circa un’ora di chiusura, il traffico sulla 131 Dcn è stato completamente ripristinato. La situazione è tornata alla normalità

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