Il Comune di Nurachi premia gli studenti meritevoli: è stato pubblicato il bando per l’assegnazione delle borse di studio comunali rivolte agli studenti delle scuole secondarie. Esattamente sono previsti 15 assegni di studio da 150 euro ciascuno per studenti residenti e frequentanti la scuola secondaria di primo grado a Nurachi e 15 assegni di studio da 250 euro ciascuno per studenti residenti e frequentanti la scuola secondaria di secondo grado.

Possono fare richiesta, utilizzando l’apposito modulo presente nel sito del Comune, entro il 20 luglio, gli studenti residenti a Nurachi e frequentanti la scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo di cui fa parte il plesso di Nurachi e gli studenti residenti a Nurachi iscritti presso scuole pubbliche, parificate o legalmente riconosciute, frequentanti la scuola secondaria di secondo grado. La graduatoria sarà stilata tenendo conto del merito scolastico, senza considerare la situazione economica. L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio. In caso di concorrenza, lo studente potrà scegliere fra l’uno o l’altro beneficio. Per avere informazioni è possibile consultare il sito del Comune.

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