Le zanzare sono già tornate a tormentare le serate di Torre Grande. Con il caldo delle ultime settimane, nella borgata il problema si fa sentire sempre di più e ora arrivano nuovi interventi di disinfestazione.

La provincia di Oristano, su richiesta del Comune, ha programmato due trattamenti nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 giugno per contenere la proliferazione degli insetti. Il primo intervento scatterà alle 2 della notte tra domenica e lunedì e interesserà la pineta, dal porticciolo al pontile, oltre alla zona della biblioteca. Il secondo è previsto dalle 00.15 di martedì 16 giugno e coinvolgerà il centro abitato della borgata marina.

L’obiettivo è ridurre la presenza delle zanzare proprio all’inizio della stagione estiva, quando residenti e visitatori tornano a vivere maggiormente gli spazi all’aperto. Le temperature elevate registrate negli ultimi giorni hanno infatti favorito la diffusione degli insetti, già segnalata da numerosi cittadini.

Gli interventi saranno eseguiti dalla ditta Nuova Prima. Durante le operazioni si raccomanda di non sostare nelle vicinanze dei mezzi utilizzati per la disinfestazione, di tenere chiuse porte e finestre, svuotare o coprire ciotole e abbeveratoi per animali domestici, evitare di lasciare panni stesi all’esterno e lavare accuratamente frutta e verdura raccolte negli orti.

Prosegue intanto la campagna di prevenzione “Combattiamole insieme”, promossa dalla provincia con la Asl. A Oristano sono in programma due nuovi appuntamenti al parco Brigata Sassari, sabato 14 e sabato 28 giugno, dalle 9 alle 13, con distribuzione gratuita di kit larvicidi e materiale informativo. Gli operatori forniranno inoltre indicazioni utili per contrastare la proliferazione delle zanzare nelle abitazioni e negli spazi privati.

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