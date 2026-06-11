Dolore e lacrime, a Sanluri, per il funerale di Matteo Mocci, il giovane candidato nella lista di Cinzia Fenu morto lunedì sera a Sanluri Stato in un tragico incidente.

Piccola, la chiesa di San Lorenzo, per poter contenere tutte le persone presenti.

Tutta la comunità si è riunita per dare l’ultimo saluto al venticinquenne che ha perso la vita proprio nel giorno delle elezioni: dopo la chiusura delle urne stava andando al lavoro quando la sua auto si è scontrata con quella di un collega che viaggiava nella direzione opposta.

La notizia della tragedia si etra subito diffusa a Sanluri dove il sindaco appena confermato, Alberto Urpi, aveva deciso di annullare tutti i festeggiamenti.

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