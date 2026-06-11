Scende in campo l’Antiterrorismo nelle indagini sull’attentato contro la moschea di via del Collegio a Cagliari. L’obiettivo dell’incendio appiccato questa notte in via nel quartiere della Marina – a quanto pare – sarebbe proprio il luogo di culto scelto dalla comunità islamica cagliaritana.

In campo, oltre al sostituto procuratore della Direzione distrettuale Antiterrorismo, il pm Emanuele Secci, ci sarebbero già gli investigatori del Ros, il Raggruppamento operativo speciale dell’Arma, che già in mattinata ha affiancato i militari della stazione di Stampace, intervenuti in via del Collegio per i primi rilievi.

Gli investigatori del Ros, alla guida del colonnello Giorgio Mazzoli, dovranno ora recuperare le immagini delle telecamere presenti nella zona, anche perché la moschea della Marina – come anche altri luoghi di culto interconfessionali - rientrano nella mappa dei cosiddetti obiettivi sensibili monitorati.

Non è escluso, dunque, che quando l’allarme è scattato alle tre e mezzo del mattino, ci possano essere state delle telecamere posizionate nel quartiere che possano aver ripreso movimenti sospetti. Nel frattempo, si cerca di capire il movente.

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