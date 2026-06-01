Dopo mesi di indiscrezioni Dua Lipa e Callum Turner sono finalmente diventati marito e moglie. La popstar britannica e l'attore inglese hanno scelto di pronunciare il loro "sì" lontano dai riflettori, con una cerimonia intima e riservata che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan di tutto il mondo.

Lei radiosa con un tailleur bianco, elegante e sofisticata, lui in abito blu impeccabile e discreto: nessun eccesso hollywoodiano, nessuna celebrazione faraonica. Solo otto gli invitati ammessi a Londra, all’Old Marylebone Town Hall.

La grande festa adesso si terrà in Sicilia, tra Palermo e Bagheria: un party con tanto di patti di riservatezza per chi sarà impegnato nell'organizzazione, maestranze a cui non sono stati forniti dettagli definitivi sugli appuntamenti per evitare fughe di notizie. Sono attesi almeno trecento amici per la regina del pop e il probabile nuovo James Bond, tra cui personaggi del calibro di Elton John, Rosalìa, Madonna e Pedro Almodovar.

Tra le poche indiscrezioni filtrate, uno degli abiti che Dua Lipa dovrebbe indossare sarebbe stato confezionato da un atelier palermitano. Per il banchetto, inoltre, sarebbe previsto il coinvolgimento di uno chef romano, due stelle Michelin, chiamato a curare parte dell'offerta gastronomica.

Il primo appuntamento è previsto il 5 giugno a Palermo e dovrebbe coinvolgere la Galleria d'arte moderna e piazza dei Vespri. Successivamente gli ospiti si sposteranno a Bagheria, dove una parte delle celebrazioni è prevista a Villa Valguarnera.

A confermare indirettamente i preparativi sono anche le ordinanze emanate dai Comuni di Palermo e Bagheria, che prevedono limitazioni alla circolazione e alla sosta per consentire le attività organizzative e di sicurezza legate alle iniziative previste.

(Unioneonline/D)

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