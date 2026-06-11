Quattro auto sono rimaste coinvolte nel pomeriggio a Castelsardo in un incidente sulla strada provinciale 90 in direzione Santa Maria Coghinas.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. All’interno di una delle vetture viaggiava una famiglia con due minori che per precauzione sono stati accompagnati al pronto soccorso con l’elisoccorso. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118.

(Unioneonline/A.D)

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