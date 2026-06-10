Era rubata l’auto a bordo della quale ieri sera ha perso la vita Mauro Sanna, 44 anni di Decimoputzu, che si è andato a schiantare sulla provinciale 2 al confine tra Sestu e Assemini coinvolgendo nell’incidente anche una carabiniera e il figlio di dieci anni.

È quanto si apprende all’indomani della tragedia avvenuta intorno alle 20.30. Sanna, alla guida del veicolo rubato, avrebbe tentato un sorpasso azzardato nonostante le auto che arrivavano nel senso opposto di marcia, poi nel disperato tentativo di rientrare sulla sua corsia avrebbe tamponato la vettura che stava sorpassando innescando la carambola mortale e andandosi a schiantare contro un palo.

Inutili i soccorsi per l’uomo. A bordo dell’altra auto coinvolta suo malgrado nell’incidente c’erano una donna di Sestu, carabiniera del Comando provinciale di Cagliari, e il figlio di 10 anni, entrambi feriti e ricoverati al Brotzu in codice rosso. A quanto si apprende non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto il 118, la Polizia Stradale e i Vigili del fuoco, che hanno dovuto aspettare qualche ora per l’ok del magistrato alla rimozione del cadavere.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata