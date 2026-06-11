Una mattinata dedicata alla sicurezza personale, alla prevenzione e alla conoscenza dei principi che regolano la legittima difesa. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Difesa personale e difesa legittima: consapevolezza, prevenzione e tutela di sé”, in programma sabato 20 giugno dalle 9 alle 13 a Quartu Sant’Elena, nei locali di via Eleonora d’Arborea 114.

L’evento è promosso dal Rotary Club di Cagliari e dal Rotaract Club di Cagliari in collaborazione con Massimo Piludu, tecnico di difesa personale e karate CSAIn, campione nazionale 2026, e con il Karate Club Kanazawa di Quartu.

L’iniziativa si propone di offrire ai partecipanti strumenti pratici e conoscenze utili per affrontare situazioni di rischio, approfondendo al tempo stesso gli aspetti normativi legati alla legittima difesa nell’ordinamento italiano. Particolare attenzione sarà dedicata ai temi della prevenzione, della tutela personale e dell’inclusione responsabile.

Accanto all’aspetto formativo ci sarà anche una finalità solidale. I proventi dell’evento saranno infatti destinati alla campagna End Polio Now del Rotary International, il progetto che da anni sostiene l’eradicazione della poliomielite nel mondo.

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