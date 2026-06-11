Presto i frequentatori del tratto quartese del Poetto avranno a disposizione altri parcheggi. Prosegue infatti l'iter per l’apertura dell’area di sosta che sarà ricavata davanti al Lido mediterraneo in uno degli sterrati.

I parcheggi erano già previsti nel piano di riqualificazione del Poetto, ma si è deciso di aprirli in anticipo in modo da sopperire alla mancanza cronica di soste nel tratto quartese del lungomare. Le soste dovrebbero essere disponibili nelle prossime settimane quando aumenterà sensibilmente il flusso di bagnanti, peraltro già numerosi. Lo spiazzo che sarà delimitato e reso fruibile accoglierà un centinaio di auto. Le nuove soste si aggiungeranno ai parcheggi già presenti liberi e a pagamento.

Nell’attesa è soprattutto nel fine settimana che si presenta il problema della carenza di parcheggi, tanto che molti bagnanti sono costretti a migrare verso altri lidi.

«Domenica per quanto mi riguarda non ho avuto problemi perché sono andata al mare molto presto», dice una bagnante, Serena Zedda. «Certo se tardi poi è difficile trovare un posto. Bisogna rassegnarsi a una levataccia».

Il problema parcheggi riguarda anche la zona di Mari Pintau dove come ogni anno, nelle prossime settimane saranno intensificati i controlli degli agenti della Polizia locale per scongiurare il rischio di incidenti dovuti alla presenza di auto in sosta a bordo strada e anche in curva. Come annunciato, slitta invece alla prossima stagione l’istituzione del numero chiuso nella spiaggia che anche quest’anno ha ottenuto il riconoscimento della bandiera blu. È allo studio infatti il piano di gestione che dovrà essere approvato dalla Regione, si spera entro la fine dell’anno e senza questo non è possibile prevedere un numero chiuso nella spiaggia di Mari Pintau. E nei prossimi giorni partirà anche il servizi bus che collegherà con tutte le spiagge fino a Mari Pintau.

© Riproduzione riservata