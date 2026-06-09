C’è anche una giovane di Bosa tra le trenta finaliste di Miss Mondo Italia 2026. Si chiama Ilaria Adelina Mura, ha 20 anni e il prossimo 14 giugno salirà sul palco di Gallipoli per contendersi il titolo nazionale insieme alle altre concorrenti selezionate da tutta Italia.

Un traguardo importante, che per la giovane bosana rappresenta molto più di una semplice partecipazione a un concorso di bellezza. «Ho subito bullismo per anni e questo mi ha fatto perdere fiducia in me stessa», racconta. Oggi quella stessa ragazza che faticava a credere nelle proprie capacità si ritrova a un passo dalla finale nazionale. «Vorrei vincere per trasformare quel dolore in forza e per dimostrare a tutte le ragazze che i sogni si avverano se non smetti di crederci».

Diplomata all’Ipsia, indirizzo Moda, Ilaria si è avvicinata a Miss Mondo quasi per caso. «Mi sono iscritta un po’ per gioco, senza aspettarmi nulla». E invece quelle selezioni, organizzate in tutta la Sardegna dall'imprenditrice Alessia Ghisoni, Ilaria Adelina le ha superate una dopo l’altra. Da lì la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo. «Trovarmi oggi tra le 30 finaliste è un’emozione grandissima».

Nel tempo libero dipinge, disegna, canta e balla, senza rinunciare all’impegno nel volontariato. «Mi piace aiutare chi è in difficoltà e mettermi a disposizione degli altri», spiega.

Ora il conto alla rovescia porta a Gallipoli, dove rappresenterà Bosa e la Sardegna nell’atto conclusivo di uno dei concorsi più seguiti del panorama nazionale.

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