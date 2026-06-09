Scontro sulla provinciale 2: muore 44enne di Villaputzu, madre e bimbo in codice rossoL’auto della vittima contro un palo, poi il tamponamento con l’altra. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la Polstrada di Cagliari. Strada chiusa
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Incidente mortale sulla provinciale 2 all’altezza del territorio di Assemini, a poca distanza dal mercato ortofrutticolo all’ingrosso.
Vittima un 44enne originario di Villaputzu.
L'auto sulla quale viaggiava è finita prima contro un palo, poi il tamponamento con una seconda macchina con a bordo una donna e il figlio piccolo. In condizioni gravi, sono stati trasportati al Brotzu in codice rosso.
Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la Polstrada di Cagliari per i rilievi di legge. Strada chiusa.
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