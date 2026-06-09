Incidente mortale sulla provinciale 2 all’altezza del territorio di Assemini, a poca distanza dal mercato ortofrutticolo all’ingrosso.

Vittima un 44enne originario di Villaputzu.

L'auto sulla quale viaggiava è finita prima contro un palo, poi il tamponamento con una seconda macchina con a bordo una donna e il figlio piccolo. In condizioni gravi, sono stati trasportati al Brotzu in codice rosso.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la Polstrada di Cagliari per i rilievi di legge. Strada chiusa.

- IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata